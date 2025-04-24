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Dots : Adaptive Icon pack

Dots : Adaptive Icon pack 1.4

Стиль "ничего лишнего" — адаптивные иконки в точечном дизайне с чистым белым акцентом
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Версия:
1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
JustNewDesigns
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Dots: Adaptive Icon Pack — это минималистичный пакет иконок, вдохновлённый эстетикой бренда Nothing. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и видишь, как точечный стиль и чистые линии делают интерфейс свежим, лёгким и визуально сбалансированным. Белые акценты подчёркивают форму оригинального значка, сохраняя узнаваемость, но придавая единый стиль всему экрану.


Иконки адаптивны, работают с большинством лаунчеров и подходят как для светлой, так и для тёмной темы. Dots создаёт эффект чистого интерфейса без визуального шума, идеально подойдёт тем, кто хочет навести порядок и придать смартфону современный облик. Без лишнего — только точки, формы и стиль.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Dots : Adaptive Icon pack 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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