Dots : Adaptive Icon pack 1.4
Стиль "ничего лишнего" — адаптивные иконки в точечном дизайне с чистым белым акцентом
Dots: Adaptive Icon Pack — это минималистичный пакет иконок, вдохновлённый эстетикой бренда Nothing. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и видишь, как точечный стиль и чистые линии делают интерфейс свежим, лёгким и визуально сбалансированным. Белые акценты подчёркивают форму оригинального значка, сохраняя узнаваемость, но придавая единый стиль всему экрану.
Иконки адаптивны, работают с большинством лаунчеров и подходят как для светлой, так и для тёмной темы. Dots создаёт эффект чистого интерфейса без визуального шума, идеально подойдёт тем, кто хочет навести порядок и придать смартфону современный облик. Без лишнего — только точки, формы и стиль.
Полная версия
Скачать Dots : Adaptive Icon pack v1.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.