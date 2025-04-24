Описание

Dots: Adaptive Icon Pack — это минималистичный пакет иконок, вдохновлённый эстетикой бренда Nothing. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и видишь, как точечный стиль и чистые линии делают интерфейс свежим, лёгким и визуально сбалансированным. Белые акценты подчёркивают форму оригинального значка, сохраняя узнаваемость, но придавая единый стиль всему экрану.





Иконки адаптивны, работают с большинством лаунчеров и подходят как для светлой, так и для тёмной темы. Dots создаёт эффект чистого интерфейса без визуального шума, идеально подойдёт тем, кто хочет навести порядок и придать смартфону современный облик. Без лишнего — только точки, формы и стиль.