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Transparency Icon Pack (Полная версия)

Transparency Icon Pack 4.8

Unlocked

Придайте вашему Android устройству утончённый минимализм с прозрачными значками
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Версия:
4.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PizzApp Design
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Transparency Icon Pack — это стильный и современный набор значков, созданный для тех, кто ценит лаконичный дизайн и утончённость. Легкая полупрозрачность придаёт иконкам дополнительную глубину, позволяя им плавно интегрироваться с любым фоновым изображением и создавая ощущение простора и лёгкости. Каждый значок разработан с тщательной проработкой деталей, сочетая эстетичность и функциональность без лишнего визуального шума.


Набор предлагает широкую совместимость с большинством популярных лаунчеров Android и регулярно обновляется, добавляя новые иконки для ваших любимых приложений. Настройте главный экран по своему вкусу — комбинируйте прозрачные значки с любыми обоями, чтобы подчеркнуть индивидуальность устройства. Transparency Icon Pack создаёт гармоничный и современный интерфейс, который будет радовать глаз и вдохновлять каждый раз при взгляде на экран


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Transparency Icon Pack (Полная версия) v4.8 MOD APK

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Скачать Transparency Icon Pack (Полная версия) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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