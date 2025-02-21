Описание

Откройте для себя коллекцию смелых линейных иконок с простым и чистым дизайном, которая вдохновляет на создание современного и эстетичного интерфейса. AlineT: bold linear icon pack предлагает тщательно подобранную цветовую палитру и широкий выбор ресурсов для полной настройки внешнего вида вашего устройства.





Идеально адаптируясь к темному экрану, иконки позволяют быстро находить нужные элементы для любых тем. Каждая функция постоянно обновляется и идеально сфокусирована, а все активы библиотеки гармонично сочетаются, создавая единое и стильное визуальное решение. Откройте для себя возможности, которые подарят вашему интерфейсу свежий и выразительный облик.