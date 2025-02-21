AlineT: bold linear icon pack 3.2.5
Создайте уникальный интерфейс с AlineT: bold linear icon pack
Версия:
3.2.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Откройте для себя коллекцию смелых линейных иконок с простым и чистым дизайном, которая вдохновляет на создание современного и эстетичного интерфейса. AlineT: bold linear icon pack предлагает тщательно подобранную цветовую палитру и широкий выбор ресурсов для полной настройки внешнего вида вашего устройства.
Идеально адаптируясь к темному экрану, иконки позволяют быстро находить нужные элементы для любых тем. Каждая функция постоянно обновляется и идеально сфокусирована, а все активы библиотеки гармонично сочетаются, создавая единое и стильное визуальное решение. Откройте для себя возможности, которые подарят вашему интерфейсу свежий и выразительный облик.
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