Описание

Pomocat — ваш идеальный партнёр по продуктивности, который помогает сосредоточиться и оставаться мотивированным с очаровательным компаньоном-кошкой.





Простой и интуитивный интерфейс минимизирует отвлекающие факторы, позволяя легко погрузиться в работу, учёбу или любое занятие, требующее внимания и концентрации. Независимо от того, занимаетесь ли вы медитацией, физическими упражнениями, уборкой, рисованием или чтением, Pomocat создаст спокойную и комфортную обстановку.





Очаровательные анимации кошек помогут вам избавиться от скуки, сохранять позитивный настрой и сделают процесс работы намного приятнее!