Версия:
0.0.21
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ENFP Dev Master
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Pomocat — ваш идеальный партнёр по продуктивности, который помогает сосредоточиться и оставаться мотивированным с очаровательным компаньоном-кошкой.
Простой и интуитивный интерфейс минимизирует отвлекающие факторы, позволяя легко погрузиться в работу, учёбу или любое занятие, требующее внимания и концентрации. Независимо от того, занимаетесь ли вы медитацией, физическими упражнениями, уборкой, рисованием или чтением, Pomocat создаст спокойную и комфортную обстановку.
Очаровательные анимации кошек помогут вам избавиться от скуки, сохранять позитивный настрой и сделают процесс работы намного приятнее!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Pomocat - Cute Pomodoro Timer (Мод, Premium Unlocked) v0.0.21 MOD APK
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