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Whicons - White Icon Pack

Whicons - White Icon Pack 25.0.0

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Версия:
25.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Randle
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Whicons - White Icon Pack предлагает широкие возможности для персонализации вашего устройства. С его помощью вы получите доступ к 7928 иконкам, что позволяет настроить внешний вид вашего телефона под любые предпочтения. Пакет включает обои, а также инструмент запроса значков, с помощью которого можно добавить или изменить иконки для приложений, которые не включены в стандартную коллекцию.


Пакет поддерживает частые обновления, что гарантирует регулярное добавление новых иконок и улучшений. Он также охватывает более 35 780 приложений, что обеспечивает большую совместимость и делает настройку интерфейса удобной и быстрой.


Кроме того, пакет поддерживает динамические значки календаря и совместим с несколькими лаунчерами, что позволяет использовать его на различных устройствах и с разными программами запуска.


Информация о модах

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Скачать Whicons - White Icon Pack 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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