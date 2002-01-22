Описание

Whicons - White Icon Pack предлагает широкие возможности для персонализации вашего устройства. С его помощью вы получите доступ к 7928 иконкам, что позволяет настроить внешний вид вашего телефона под любые предпочтения. Пакет включает обои, а также инструмент запроса значков, с помощью которого можно добавить или изменить иконки для приложений, которые не включены в стандартную коллекцию.





Пакет поддерживает частые обновления, что гарантирует регулярное добавление новых иконок и улучшений. Он также охватывает более 35 780 приложений, что обеспечивает большую совместимость и делает настройку интерфейса удобной и быстрой.





Кроме того, пакет поддерживает динамические значки календаря и совместим с несколькими лаунчерами, что позволяет использовать его на различных устройствах и с разными программами запуска.