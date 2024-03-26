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Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked)

Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked) 1.0.0.2502

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Версия:
1.0.0.2502
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
YoloTech
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
202
Скриншоты
Описание

Themepack - App Icons, Widgets предоставляет пользователям широкий выбор вариантов, когда речь идет о дизайне и цветовых схемах значков. Вы можете выбрать из разнообразных дизайнов и цветовых вариаций, чтобы найти наиболее подходящий пакет значков для вашего устройства. Это приложение предоставляет фантастические возможности для персонализации, позволяя вам свободно менять пакеты значков в соответствии с вашими предпочтениями и настроениями. Одной из особенностей этого приложения является разнообразие новых и уникальных пакетов значков, предоставляемых для выбора. Вы найдете множество красивых пакетов значков в различных элегантных цветовых схемах. Эти шаблоны значков разработаны профессиональными дизайнерами и окрашены в соответствии с их стилем и визией.


Пользователи могут выбирать из разных стилей и даже настраивать их в соответствии с собственными потребностями и желаниями.

Каждый пакет значков приложений приносит вам уникальный дизайн и стиль, созданный с учетом ваших вкусов и предпочтений. Дизайнеры работают над созданием новых коллекций, чтобы привлечь больше пользователей своими творческими и качественными дизайнерскими навыками. Таким образом, вы можете настроить внешний вид значков на вашем устройстве, чтобы он отражал вашу уникальную личность и стиль.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked) v1.0.0.2502 MOD APK

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Скачать Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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