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Панель Громкости: Ultra Volume (Мод, Pro Unlocked)

Панель Громкости: Ultra Volume (Мод, Pro Unlocked) 3.8.5

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Версия:
3.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 066
Скриншоты
Описание

Ultra Volume - это приложение, которое позволяет вам преобразить интерфейс управления громкостью на вашем устройстве. Если вы хотите настроить этот важный аспект устройства под себя, особенно если вы являетесь меломаном, то это приложение будет вашим незаменимым инструментом. С Ultra Volume, вы получаете доступ к различным функциям и красивым дизайнам, которые помогут вам настроить интерфейс настройки громкости согласно вашим предпочтениям. Одной из ключевых особенностей Ultra Volume является возможность изменять дизайн интерфейса настройки громкости. Вы можете выбрать из множества тем, созданных с учетом разнообразных вкусов пользователей.


Это дает вам больше контроля над тем, как выглядит интерфейс, что делает его более удовлетворяющим для глаз.

Приложение также предлагает многоканальный цветовой слайдер-контроллер, который обеспечивает удобный и быстрый доступ к регулировке громкости. Вы можете выбирать из разных цветовых схем, включая эффектный режим «Градиент», чтобы сделать ваш интерфейс еще более привлекательным. С Ultra Volume, вы можете настроить управление звуком на вашем устройстве так, как вам нравится, что делает это приложение идеальным инструментом для любителей музыки и тех, кто хочет улучшить интерфейс своего устройства.



Информация о модах

Pro Unlocked

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Панель Громкости: Ultra Volume (Мод, Pro Unlocked) v3.8.5 MOD APK

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Скачать Панель Громкости: Ultra Volume (Мод, Pro Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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