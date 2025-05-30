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Icon Pack Studio (Мод, Premium Unlocked)

Icon Pack Studio (Мод, Premium Unlocked) 2.3 b000

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Версия:
2.3 b000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smart Launcher Team
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 20:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 871
Скриншоты
Описание

Мы все были там: неустанно просматривали бесчисленные пакеты значков в Play Store, надеясь найти то, что идеально подходит для нашего домашнего экрана. Но что, если мы скажем вам, что лучший набор иконок — это тот, который вы создадите сами? Войдите в Icon Pack Studio (IPS), где ваше творчество сочетается с функциональностью. С IPS вы не просто выбираете набор значков; вы создаете его.


Icon Pack Studio — это не просто еще одно приложение; это холст для творчества. С его расширенным редактором вы можете изменять размер, перемещать или настраивать любой элемент вашего пользовательского значка. Хотите добавить немного драмы? Используйте специальные фильтры, такие как свет и тени. Чувствуете себя модно? Добавьте текстуры и рамки. И когда ваш шедевр будет готов, применить его к пользовательскому лаунчеру так же просто, как пирог — или, может быть, пирог, если вам это нравится.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Icon Pack Studio (Мод, Premium Unlocked) v2.3 b000 MOD APK

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Скачать Icon Pack Studio (Мод, Premium Unlocked) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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