Описание

Мы все были там: неустанно просматривали бесчисленные пакеты значков в Play Store, надеясь найти то, что идеально подходит для нашего домашнего экрана. Но что, если мы скажем вам, что лучший набор иконок — это тот, который вы создадите сами? Войдите в Icon Pack Studio (IPS), где ваше творчество сочетается с функциональностью. С IPS вы не просто выбираете набор значков; вы создаете его.





Icon Pack Studio — это не просто еще одно приложение; это холст для творчества. С его расширенным редактором вы можете изменять размер, перемещать или настраивать любой элемент вашего пользовательского значка. Хотите добавить немного драмы? Используйте специальные фильтры, такие как свет и тени. Чувствуете себя модно? Добавьте текстуры и рамки. И когда ваш шедевр будет готов, применить его к пользовательскому лаунчеру так же просто, как пирог — или, может быть, пирог, если вам это нравится.