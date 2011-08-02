Описание

Откройте для себя Launcher 10 — приложение, которое перевернет ваш домашний экран с ног на голову, перенимая стиль и функционал Windows Mobile. Это не просто лаунчер, а настоящее обновление для вашего устройства, которое удивит даже самых преданных поклонников Windows Mobile. Представьте динамические живые плитки, отображающие уведомления в режиме реального времени — никаких статичных значков! Пропустили звонок или сообщение? Ваш личный помощник на экране мгновенно оповестит вас об этом.





Премиум-функции доступны в одной покупке, позволяя получить максимальное удобство и скорость работы вашего смартфона. Launcher 10 дарит уникальный опыт и стиль, благодаря которому ваши друзья будут удивлены, спрашивая: «Это действительно Android?»