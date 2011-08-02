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Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked)

Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked) 2.8.11

Преобразите свой Android с Launcher 10: оживите домашний экран в стиле Windows Mobile
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Версия:
2.8.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
nfwebdev
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Откройте для себя Launcher 10 — приложение, которое перевернет ваш домашний экран с ног на голову, перенимая стиль и функционал Windows Mobile. Это не просто лаунчер, а настоящее обновление для вашего устройства, которое удивит даже самых преданных поклонников Windows Mobile. Представьте динамические живые плитки, отображающие уведомления в режиме реального времени — никаких статичных значков! Пропустили звонок или сообщение? Ваш личный помощник на экране мгновенно оповестит вас об этом.


Премиум-функции доступны в одной покупке, позволяя получить максимальное удобство и скорость работы вашего смартфона. Launcher 10 дарит уникальный опыт и стиль, благодаря которому ваши друзья будут удивлены, спрашивая: «Это действительно Android?»


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked) v2.8.11 MOD APK

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Скачать Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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