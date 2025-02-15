Описание

AOD Flow — это лучшее приложение для Always On Display (AOD) на экранах AMOLED, которое превращает ваш экран блокировки в стильный и интерактивный дисплей. Получайте удобный доступ к времени, дате и точному проценту заряда батареи, а также настраивайте современные циферблаты и стили часов в соответствии с вашими предпочтениями.





Приложение также включает расширенные функции управления музыкой, позволяя искать и переключать треки прямо с экрана. Наслаждайтесь минималистичным дизайном, оптимизированным для вашего экрана, с такими полезными функциями, как защита от выгорания AMOLED/OLED, карманный режим и интеллектуальное затемнение экрана для сохранения ресурса дисплея. С AOD Flow ваш экран блокировки станет не только красивым, но и максимально функциональным!