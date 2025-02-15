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AOD Flow: Always On Display (Мод, Premium Unlocked)

AOD Flow: Always On Display (Мод, Premium Unlocked) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Androxus
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

AOD Flow — это лучшее приложение для Always On Display (AOD) на экранах AMOLED, которое превращает ваш экран блокировки в стильный и интерактивный дисплей. Получайте удобный доступ к времени, дате и точному проценту заряда батареи, а также настраивайте современные циферблаты и стили часов в соответствии с вашими предпочтениями.


Приложение также включает расширенные функции управления музыкой, позволяя искать и переключать треки прямо с экрана. Наслаждайтесь минималистичным дизайном, оптимизированным для вашего экрана, с такими полезными функциями, как защита от выгорания AMOLED/OLED, карманный режим и интеллектуальное затемнение экрана для сохранения ресурса дисплея. С AOD Flow ваш экран блокировки станет не только красивым, но и максимально функциональным!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AOD Flow: Always On Display (Мод, Premium Unlocked) v1.1.1 MOD APK

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Скачать AOD Flow: Always On Display (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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