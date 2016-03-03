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YellowLine Icon Pack : LineX

YellowLine Icon Pack : LineX 6.4.1

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Версия:
6.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
JustNewDesigns
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

YellowLine IconPack (ранее известный как LimeLine) — это изысканный набор значков, выполненный в уникальном желто-белом линейном стиле, который придает вашему устройству свежий и современный вид. С более чем 5600+ значками и коллекцией высококачественных обоев, этот пакет позволяет создать гармоничный и стильный экран, идеально подходящий для цифровой эпохи.


Каждая иконка в YellowLine IconPack разработана с идеальным балансом минимализма и креативности. Вы получите уникальный пользовательский опыт, который украсит ваш мобильный интерфейс, сделав его ярким и индивидуальным. Погрузитесь в мир линейного искусства и придайте вашему устройству исключительный стиль!


Информация о модах

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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