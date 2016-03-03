Описание

YellowLine IconPack (ранее известный как LimeLine) — это изысканный набор значков, выполненный в уникальном желто-белом линейном стиле, который придает вашему устройству свежий и современный вид. С более чем 5600+ значками и коллекцией высококачественных обоев, этот пакет позволяет создать гармоничный и стильный экран, идеально подходящий для цифровой эпохи.





Каждая иконка в YellowLine IconPack разработана с идеальным балансом минимализма и креативности. Вы получите уникальный пользовательский опыт, который украсит ваш мобильный интерфейс, сделав его ярким и индивидуальным. Погрузитесь в мир линейного искусства и придайте вашему устройству исключительный стиль!