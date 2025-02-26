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NFC Tools - Pro Edition (Полная версия)

NFC Tools - Pro Edition (Полная версия) 8.12

Откройте полный потенциал NFC с расширенными возможностями Pro Edition
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Версия:
8.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
wakdev
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

NFC Tools - Pro Edition предоставляет вам мощный и интуитивно понятный инструмент для чтения, записи и программирования задач на ваших NFC-метках и совместимых NFC-чипах. Благодаря простому интерфейсу вы легко управляете множеством функций: от базового копирования данных до сложного создания сценариев, позволяющих автоматизировать повседневные задачи и воплотить самые смелые идеи. Это приложение открывает перед вами безграничные возможности, делая процесс работы с NFC доступным и эффективным для любого пользователя.


Используйте все преимущества NFC Tools - Pro Edition, чтобы создавать как развлекательные, так и практичные проекты, полностью раскрывая потенциал технологии NFC. Настраивайте задачи, экспериментируйте с новыми функциями и интегрируйте их в свою жизнь – от умного дома до бизнес-решений. Приложение позволяет задействовать весь ваш творческий потенциал и превращать простые NFC-чипы в универсальные инструменты для автоматизации и инноваций.


Информация о модах

Полная версия

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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