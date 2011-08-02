Описание

Backdrops - Wallpapers предлагает вам сотни оригинальных обоев, созданных вручную профессиональной командой дизайнеров. Здесь вы найдете эксклюзивные фоны, разработанные специально для ваших устройств — такие уникальные изображения вы не увидите ни в одном другом приложении. Наслаждайтесь тщательно подобранными коллекциями высококачественных фотографий и дизайнов, достойных того, чтобы стать вашими новыми обоями.





Присоединяйтесь к сообществу Backdrops, загружайте и делитесь своими работами или фотографиями, чтобы обогатить коллекцию оригинальных материалов. На вкладке "Сообщество" одобряются только высококачественные и аутентичные работы, что гарантирует эксклюзивность и эстетическую ценность каждого изображения. Команда Backdrops всегда рядом, чтобы делиться фотографиями из общественного достояния и поддерживать ваше стремление к созданию идеального визуального пространства на вашем устройстве.