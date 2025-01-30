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Aline White: linear icon pack

Aline White: linear icon pack 1.8.4

Лаконичный минимализм в белом стиле
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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40
Скриншоты
Описание

Aline White: Linear Icon Pack — это элегантный набор жирных линейных значков в белом стиле для оформления главного экрана и панели приложений. Благодаря чистому и современному дизайну, он идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и аккуратность. Значки поддерживают большинство популярных лаунчеров, включая Nova, Lawnchair, Niagara, а также стандартные оболочки, такие как Samsung OneUI (через Theme Park), OnePlus Launcher, Oppo Color OS и Nothing Launcher.


Пакет включает тысячи индивидуальных значков, которые регулярно обновляются, а также набор обоев, идеально сочетающихся с дизайном. Простота применения и гибкость настройки делают Aline White отличным выбором для тех, кто хочет добавить стиль и утонченность своему устройству.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Aline White: linear icon pack v1.8.4 MOD APK

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Скачать Aline White: linear icon pack 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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