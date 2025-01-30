Описание

Aline White: Linear Icon Pack — это элегантный набор жирных линейных значков в белом стиле для оформления главного экрана и панели приложений. Благодаря чистому и современному дизайну, он идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и аккуратность. Значки поддерживают большинство популярных лаунчеров, включая Nova, Lawnchair, Niagara, а также стандартные оболочки, такие как Samsung OneUI (через Theme Park), OnePlus Launcher, Oppo Color OS и Nothing Launcher.





Пакет включает тысячи индивидуальных значков, которые регулярно обновляются, а также набор обоев, идеально сочетающихся с дизайном. Простота применения и гибкость настройки делают Aline White отличным выбором для тех, кто хочет добавить стиль и утонченность своему устройству.