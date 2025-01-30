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Widgets Color Widgets + Icons (Мод, Premium Unlocked)

Widgets Color Widgets + Icons (Мод, Premium Unlocked) 2.7.1

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Версия:
2.7.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
androidslide
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
201
Скриншоты
Описание

Widgetopia — это приложение для iOS 16, которое позволяет пользователям легко настроить внешний вид своего телефона, преобразовав интерфейс с помощью различных виджетов и обоев. С помощью этого приложения вы можете полностью обновить экран своего устройства, создавая уникальное и персонализированное пространство. Пользователи имеют доступ к сотням вариантов настроек, которые могут быть бесплатно использованы или улучшены через платные предложения.


Приложение предлагает более 50 000 вариантов настроек и позволяет загружать обои прямо с вашего устройства или выбирать из предложенной коллекции. В дополнение к стандартным настройкам, Widgetopia предоставляет более 100 уникальных дизайнов, которые идеально подойдут для различных случаев, включая праздничные темы и другие специальные коллекции. Система также включает более 70 шаблонов виджетов, которые добавляют функциональности и украшают экран телефона.


Widgetopia нацелен на создание удобного и привлекательного пользовательского интерфейса, предоставляя простоту использования с множеством персонализированных решений для всех типов пользователей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Widgets Color Widgets + Icons (Мод, Premium Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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