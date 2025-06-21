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Painting 3D - Icon Pack

Painting 3D - Icon Pack 5.4

Заиграй экран цветом и текстурой, будто рисуешь на холсте
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Версия:
5.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Painting 3D – Icon Pack дарит твоему устройству реалистичные шаблоны иконок с объёмным эффектом и чёткими гранями. Каждая иконка создаётся вручную, словно мазок кисти: здесь смешиваются яркие оттенки и нежные полутона, чтобы ты мог подобрать палитру цвета под любое настроение. Высокое разрешение гарантирует чёткость деталей — от блика на металле до глубины акварельной текстуры.


Сделай фон гармоничным, следуя советам по обоям из встроенной галереи, и создай единый образ: иконки без рамок и фона плавно ложатся на любое оформление. Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскирование нестандартных значков и регулярные обновления помогут быстро привести экран в порядок. Если хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как музей современного искусства, Painting 3D в деле!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Painting 3D - Icon Pack 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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