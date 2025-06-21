Painting 3D - Icon Pack 5.4
Заиграй экран цветом и текстурой, будто рисуешь на холсте
Painting 3D – Icon Pack дарит твоему устройству реалистичные шаблоны иконок с объёмным эффектом и чёткими гранями. Каждая иконка создаётся вручную, словно мазок кисти: здесь смешиваются яркие оттенки и нежные полутона, чтобы ты мог подобрать палитру цвета под любое настроение. Высокое разрешение гарантирует чёткость деталей — от блика на металле до глубины акварельной текстуры.
Сделай фон гармоничным, следуя советам по обоям из встроенной галереи, и создай единый образ: иконки без рамок и фона плавно ложатся на любое оформление. Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскирование нестандартных значков и регулярные обновления помогут быстро привести экран в порядок. Если хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как музей современного искусства, Painting 3D в деле!
Полная версия
Скачать Painting 3D - Icon Pack v5.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.