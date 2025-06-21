Описание

Painting 3D – Icon Pack дарит твоему устройству реалистичные шаблоны иконок с объёмным эффектом и чёткими гранями. Каждая иконка создаётся вручную, словно мазок кисти: здесь смешиваются яркие оттенки и нежные полутона, чтобы ты мог подобрать палитру цвета под любое настроение. Высокое разрешение гарантирует чёткость деталей — от блика на металле до глубины акварельной текстуры.





Сделай фон гармоничным, следуя советам по обоям из встроенной галереи, и создай единый образ: иконки без рамок и фона плавно ложатся на любое оформление. Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскирование нестандартных значков и регулярные обновления помогут быстро привести экран в порядок. Если хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как музей современного искусства, Painting 3D в деле!