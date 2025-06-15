Описание

Medium Icon Pack — пластиковая палитра пастельных «сливок и маршмеллоу» для Android-лаунчеров, где каждые пять минут ты меняешь надоевший ярлык на мягкую форму и смотришь, как рабочий стол превращается в конфету. Устанавливаешь пакет, жмёшь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом старте — и даже системные значки сливаются в единый стиль. Если фон сменится, автоматическая маска подстроит оттенок. Звук нажатия будто тише, а взгляд отдыхает — уют цепляет с первого свайпа.





Внутри ждут 12 000+ иконок векторного качества, динамический календарь, две десятки альтернативных системных пакетов и авто-замена редких ярлыков. Ежемесячные обновления приносят свежие логотипы, а премиум-запрос добавит нужный символ в следующий релиз. Пакет дружит со всеми популярными лаунчерами от Nova до Smart, весит 40 МБ и работает офлайн, так что даже старый телефон оживёт. Скачай, примерь и покажи друзьям, как сладко может выглядеть Android.