Medium Icon Pack 3.3.34
Пластиково-кремовый стиль: 12 000 новых иконок для сладкого рабочего стола
Medium Icon Pack — пластиковая палитра пастельных «сливок и маршмеллоу» для Android-лаунчеров, где каждые пять минут ты меняешь надоевший ярлык на мягкую форму и смотришь, как рабочий стол превращается в конфету. Устанавливаешь пакет, жмёшь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом старте — и даже системные значки сливаются в единый стиль. Если фон сменится, автоматическая маска подстроит оттенок. Звук нажатия будто тише, а взгляд отдыхает — уют цепляет с первого свайпа.
Внутри ждут 12 000+ иконок векторного качества, динамический календарь, две десятки альтернативных системных пакетов и авто-замена редких ярлыков. Ежемесячные обновления приносят свежие логотипы, а премиум-запрос добавит нужный символ в следующий релиз. Пакет дружит со всеми популярными лаунчерами от Nova до Smart, весит 40 МБ и работает офлайн, так что даже старый телефон оживёт. Скачай, примерь и покажи друзьям, как сладко может выглядеть Android.
Полная версия
Скачать Medium Icon Pack v3.3.34 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.