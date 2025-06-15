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Medium Icon Pack

Medium Icon Pack 3.3.34

Пластиково-кремовый стиль: 12 000 новых иконок для сладкого рабочего стола
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Версия:
3.3.34
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Reacstor
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Medium Icon Pack — пластиковая палитра пастельных «сливок и маршмеллоу» для Android-лаунчеров, где каждые пять минут ты меняешь надоевший ярлык на мягкую форму и смотришь, как рабочий стол превращается в конфету. Устанавливаешь пакет, жмёшь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом старте — и даже системные значки сливаются в единый стиль. Если фон сменится, автоматическая маска подстроит оттенок. Звук нажатия будто тише, а взгляд отдыхает — уют цепляет с первого свайпа.


Внутри ждут 12 000+ иконок векторного качества, динамический календарь, две десятки альтернативных системных пакетов и авто-замена редких ярлыков. Ежемесячные обновления приносят свежие логотипы, а премиум-запрос добавит нужный символ в следующий релиз. Пакет дружит со всеми популярными лаунчерами от Nova до Smart, весит 40 МБ и работает офлайн, так что даже старый телефон оживёт. Скачай, примерь и покажи друзьям, как сладко может выглядеть Android.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Medium Icon Pack v3.3.34 MOD APK

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Скачать Medium Icon Pack 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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