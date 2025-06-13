Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked) 7.16.1-2218365681
Вынеси важное на первый экран, спрячь лишнее и почувствуй, как телефон перестаёт отвлекать
Before Launcher | Go Minimal убирает шум со смартфона: вместо ярких обоев — чистый фон, вместо россыпи иконок — аккуратный список нужных приложений. Ненужные уведомления фильтруются, важные приходят тихо, а счётчик показывает, сколько раз ты разблокировал экран. Всё настраивается: шрифт, порядок ярлыков, цвет акцента. Пара свайпов — и находишь нужное, не теряя время на поиски.
Изменить привычный интерфейс просто: запускаешь лаунчер, проходишь короткое руководство и за минуту получаешь рабочий стол, который дышит свободным пространством. Можно скрывать приложения, группировать их по категориям, задавать жесты и создавать собственные фильтры уведомлений — телефон начинает работать под тебя, а не наоборот. Минимализм избавляет от визуальной усталости, экономит батарею и даёт почувствовать, что каждая разблокировка действительно имеет смысл.
Про Разблокирован
Скачать Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked) v7.16.1-2218365681 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.