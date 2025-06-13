Описание

Before Launcher | Go Minimal убирает шум со смартфона: вместо ярких обоев — чистый фон, вместо россыпи иконок — аккуратный список нужных приложений. Ненужные уведомления фильтруются, важные приходят тихо, а счётчик показывает, сколько раз ты разблокировал экран. Всё настраивается: шрифт, порядок ярлыков, цвет акцента. Пара свайпов — и находишь нужное, не теряя время на поиски.





Изменить привычный интерфейс просто: запускаешь лаунчер, проходишь короткое руководство и за минуту получаешь рабочий стол, который дышит свободным пространством. Можно скрывать приложения, группировать их по категориям, задавать жесты и создавать собственные фильтры уведомлений — телефон начинает работать под тебя, а не наоборот. Минимализм избавляет от визуальной усталости, экономит батарею и даёт почувствовать, что каждая разблокировка действительно имеет смысл.