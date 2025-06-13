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Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked)

Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked) 7.16.1-2218365681

Вынеси важное на первый экран, спрячь лишнее и почувствуй, как телефон перестаёт отвлекать
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Версия:
7.16.1-2218365681
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
⎋ Before Labs
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Before Launcher | Go Minimal убирает шум со смартфона: вместо ярких обоев — чистый фон, вместо россыпи иконок — аккуратный список нужных приложений. Ненужные уведомления фильтруются, важные приходят тихо, а счётчик показывает, сколько раз ты разблокировал экран. Всё настраивается: шрифт, порядок ярлыков, цвет акцента. Пара свайпов — и находишь нужное, не теряя время на поиски.


Изменить привычный интерфейс просто: запускаешь лаунчер, проходишь короткое руководство и за минуту получаешь рабочий стол, который дышит свободным пространством. Можно скрывать приложения, группировать их по категориям, задавать жесты и создавать собственные фильтры уведомлений — телефон начинает работать под тебя, а не наоборот. Минимализм избавляет от визуальной усталости, экономит батарею и даёт почувствовать, что каждая разблокировка действительно имеет смысл.


Информация о модах

Про Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked) v7.16.1-2218365681 MOD APK

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Скачать Before Launcher | Go Minimal (Мод, Pro Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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