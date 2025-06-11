Описание

Drop Dark – Icon Pack предлагает тысячи HD-иконок, выполненных в стиле мягких капель с тёмными границами — всё выглядит объёмно, аккуратно и свежо. Яркая палитра помогает иконкам выделяться, но не перегружает глаз. Отлично подходит тем, кто хочет обновить экран без излишней пестроты.





В комплекте — поддержка популярных лаунчеров, маскировка нестилизованных приложений и подборка HD-обоев, которые дополняют общий стиль. Иконки прорисованы с вниманием к деталям, альтернативы на популярные приложения тоже есть. Подойдёт, если хочешь навести порядок на рабочем столе и сделать интерфейс визуально цельным и современным.