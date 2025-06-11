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Drop Dark - Icon Pack

Drop Dark - Icon Pack 66

Гладкие иконки в стиле капель, тёмные контуры и яркий акцент на каждом элементе
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Версия:
66
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GomoTheGom
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Drop Dark – Icon Pack предлагает тысячи HD-иконок, выполненных в стиле мягких капель с тёмными границами — всё выглядит объёмно, аккуратно и свежо. Яркая палитра помогает иконкам выделяться, но не перегружает глаз. Отлично подходит тем, кто хочет обновить экран без излишней пестроты.


В комплекте — поддержка популярных лаунчеров, маскировка нестилизованных приложений и подборка HD-обоев, которые дополняют общий стиль. Иконки прорисованы с вниманием к деталям, альтернативы на популярные приложения тоже есть. Подойдёт, если хочешь навести порядок на рабочем столе и сделать интерфейс визуально цельным и современным.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Drop Dark - Icon Pack v66 MOD APK

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Скачать Drop Dark - Icon Pack 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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