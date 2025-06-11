Drop Dark - Icon Pack 66
Гладкие иконки в стиле капель, тёмные контуры и яркий акцент на каждом элементе
Drop Dark – Icon Pack предлагает тысячи HD-иконок, выполненных в стиле мягких капель с тёмными границами — всё выглядит объёмно, аккуратно и свежо. Яркая палитра помогает иконкам выделяться, но не перегружает глаз. Отлично подходит тем, кто хочет обновить экран без излишней пестроты.
В комплекте — поддержка популярных лаунчеров, маскировка нестилизованных приложений и подборка HD-обоев, которые дополняют общий стиль. Иконки прорисованы с вниманием к деталям, альтернативы на популярные приложения тоже есть. Подойдёт, если хочешь навести порядок на рабочем столе и сделать интерфейс визуально цельным и современным.
Полная версия
Скачать Drop Dark - Icon Pack v66 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.