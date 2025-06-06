Описание

Reflector – Icon Pack делает экран живым — не за счёт вычурности, а за счёт цвета, блика и правильного баланса. Здесь более 4300 иконок в HD-качестве (256x256), каждая с мягким отражением и сочной палитрой. Выглядит ярко, но не вычурно. Всё поддерживает авто-маскирование: даже если у приложения нет своей иконки, стиль не ломается.





Есть 82 HD-обоя из облака, альтернатива для популярных приложений и поддержка динамического календаря. Работает с Nova, Apex, Smart, Solo, Go и другими лаунчерами. Обновления приходят регулярно, интерфейс простой. Если хочется, чтобы всё выглядело аккуратно, но при этом сочно и немного глянцево — это именно тот набор.