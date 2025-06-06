Reflector - Icon Pack 1.7
Иконки с отражением, яркостью и стилем, который сразу бросается в глаза
Reflector – Icon Pack делает экран живым — не за счёт вычурности, а за счёт цвета, блика и правильного баланса. Здесь более 4300 иконок в HD-качестве (256x256), каждая с мягким отражением и сочной палитрой. Выглядит ярко, но не вычурно. Всё поддерживает авто-маскирование: даже если у приложения нет своей иконки, стиль не ломается.
Есть 82 HD-обоя из облака, альтернатива для популярных приложений и поддержка динамического календаря. Работает с Nova, Apex, Smart, Solo, Go и другими лаунчерами. Обновления приходят регулярно, интерфейс простой. Если хочется, чтобы всё выглядело аккуратно, но при этом сочно и немного глянцево — это именно тот набор.
Полная версия
Скачать Reflector - Icon Pack v1.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.