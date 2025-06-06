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Reflector - Icon Pack

Reflector - Icon Pack 1.7

Иконки с отражением, яркостью и стилем, который сразу бросается в глаза
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Версия:
1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhunktasticDesigns
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Reflector – Icon Pack делает экран живым — не за счёт вычурности, а за счёт цвета, блика и правильного баланса. Здесь более 4300 иконок в HD-качестве (256x256), каждая с мягким отражением и сочной палитрой. Выглядит ярко, но не вычурно. Всё поддерживает авто-маскирование: даже если у приложения нет своей иконки, стиль не ломается.


Есть 82 HD-обоя из облака, альтернатива для популярных приложений и поддержка динамического календаря. Работает с Nova, Apex, Smart, Solo, Go и другими лаунчерами. Обновления приходят регулярно, интерфейс простой. Если хочется, чтобы всё выглядело аккуратно, но при этом сочно и немного глянцево — это именно тот набор.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Reflector - Icon Pack v1.7 MOD APK

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Скачать Reflector - Icon Pack 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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