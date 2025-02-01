android-1.ru / Программы / Персонализация / OneYou Icon Pack
OneYou Icon Pack

OneYou Icon Pack 2.7.Beta

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.7.Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
127
Скриншоты
Описание

OneYou Icon Pack привносит в мир Android уникальную персонализацию, предоставляя адаптивный набор иконок, вдохновленных интерфейсом Samsung One UI 5. Это приложение позволяет вам обновить домашний экран с помощью тщательно проработанных иконок, которые автоматически подстраиваются под цветовую гамму ваших обоев и выбранные светлые или темные темы.


OneYou Icon Pack включает более 3500 иконок, каждая из которых меняет свой оттенок в зависимости от фона, создавая гармоничный и уникальный вид для вашего устройства. Иконки социальных сетей могут приобретать пастельные оттенки, напоминающие пляжные сцены, в то время как иконки музыкальных приложений могут отображать глубокие красные тона, характерные для концертных постеров. Эти стилистические элементы синхронизируются друг с другом, создавая согласованный и привлекательный визуальный стиль.


Дополнительно, OneYou Icon Pack предлагает эксклюзивные обои и настраиваемые виджеты, которые делают процесс персонализации еще проще и приятнее. Благодаря этому пакету иконок, вы сможете создать индивидуальную и стильную тему для вашего домашнего экрана, полностью адаптированную под ваши предпочтения и визуальные вкусы.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать OneYou Icon Pack v2.7.Beta MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать OneYou Icon Pack 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
iLauncher (Мод, Premium Unlocked)
iLauncher (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.0.9
Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked)
Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.0.2034
KLWP Live Wallpaper Maker (Мод, Unlocked)
KLWP Live Wallpaper Maker (Мод, Unlocked)
Version: 3.76b422110
Гифка в живые обои (Мод, Unlocked)
Гифка в живые обои (Мод, Unlocked)
Version: 4.1.1
Auto Change Wallpaper (Мод, Unlocked)
Auto Change Wallpaper (Мод, Unlocked)
Version: 4.9
Hera Dark: Circle Icon Pack
Hera Dark: Circle Icon Pack
Version: 6.9.0
Hera Icon Pack: Circle Icons
Hera Icon Pack: Circle Icons
Version: 6.9.0
Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked)
Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.3.0

Отзывы о OneYou Icon Pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив