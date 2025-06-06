Hera Dark: Circle Icon Pack 7.0.6
Набор иконок Hera Dark содержит более 5400 современных круглых иконок с красочными градиентами, идеально подходящих для темных тем обоев. Его чистая эстетика прекрасно сочетается с любым лаунчером, что делает его универсальным вариантом для оживления домашнего экрана. Благодаря активной разработке, которая добавляет новые иконки дважды в месяц, Hera Dark наверняка станет любимым набором иконок для минималистичных темных настроек.
С каждой иконкой размером 192×192 пикселей Hera Dark предлагает четкие иконки высокой четкости для украшения вашего домашнего экрана. Качество и детализация этих иконок обеспечивают их отличное отображение даже на самых современных экранах смартфонов. Градиентные цвета и стильный дизайн добавляют глубину и визуальную привлекательность, делая каждую иконку неотъемлемой частью общего дизайна устройства.
Он также предоставляет альтернативные иконки для популярных приложений и автоматическую маскировку нетематических стандартных иконок, обеспечивая полную тематизацию на вашем устройстве. Поддержка распространяется также на папки с помощью вручную применяемых иконок папок. Эти функции позволяют вам полностью персонализировать свой домашний экран, создавая гармоничный и эстетически приятный интерфейс.
Полная версия
Скачать Hera Dark: Circle Icon Pack v7.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.