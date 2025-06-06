Описание

Набор иконок Hera Dark содержит более 5400 современных круглых иконок с красочными градиентами, идеально подходящих для темных тем обоев. Его чистая эстетика прекрасно сочетается с любым лаунчером, что делает его универсальным вариантом для оживления домашнего экрана. Благодаря активной разработке, которая добавляет новые иконки дважды в месяц, Hera Dark наверняка станет любимым набором иконок для минималистичных темных настроек.





С каждой иконкой размером 192×192 пикселей Hera Dark предлагает четкие иконки высокой четкости для украшения вашего домашнего экрана. Качество и детализация этих иконок обеспечивают их отличное отображение даже на самых современных экранах смартфонов. Градиентные цвета и стильный дизайн добавляют глубину и визуальную привлекательность, делая каждую иконку неотъемлемой частью общего дизайна устройства.





Он также предоставляет альтернативные иконки для популярных приложений и автоматическую маскировку нетематических стандартных иконок, обеспечивая полную тематизацию на вашем устройстве. Поддержка распространяется также на папки с помощью вручную применяемых иконок папок. Эти функции позволяют вам полностью персонализировать свой домашний экран, создавая гармоничный и эстетически приятный интерфейс.