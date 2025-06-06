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Hera Dark: Circle Icon Pack

Hera Dark: Circle Icon Pack 7.0.6

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Версия:
7.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Набор иконок Hera Dark содержит более 5400 современных круглых иконок с красочными градиентами, идеально подходящих для темных тем обоев. Его чистая эстетика прекрасно сочетается с любым лаунчером, что делает его универсальным вариантом для оживления домашнего экрана. Благодаря активной разработке, которая добавляет новые иконки дважды в месяц, Hera Dark наверняка станет любимым набором иконок для минималистичных темных настроек.


С каждой иконкой размером 192×192 пикселей Hera Dark предлагает четкие иконки высокой четкости для украшения вашего домашнего экрана. Качество и детализация этих иконок обеспечивают их отличное отображение даже на самых современных экранах смартфонов. Градиентные цвета и стильный дизайн добавляют глубину и визуальную привлекательность, делая каждую иконку неотъемлемой частью общего дизайна устройства.


Он также предоставляет альтернативные иконки для популярных приложений и автоматическую маскировку нетематических стандартных иконок, обеспечивая полную тематизацию на вашем устройстве. Поддержка распространяется также на папки с помощью вручную применяемых иконок папок. Эти функции позволяют вам полностью персонализировать свой домашний экран, создавая гармоничный и эстетически приятный интерфейс.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hera Dark: Circle Icon Pack v7.0.6 MOD APK

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Скачать Hera Dark: Circle Icon Pack 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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