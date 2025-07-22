Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked) v2.3.2
Fonts Keyboard полезна для помощи пользователям в отправке текстовых сообщений или обмене информацией совершенно по-другому благодаря шрифтам, которые она предоставляет. Пользователи могут разблокировать эти функции совершенно легко, и не забудьте протестировать их перед использованием.
В то же время, особый момент, на который пользователи должны обратить внимание, заключается в том, что это приложение полностью совместимо со многими различными платформами социальных сетей, чтобы сделать отправку текстовых сообщений более интересной. Кроме того, пользователи могут полностью разблокировать новые шрифты и их потенциал, потому что при их применении элементы эмодзи также будут иметь определенные изменения.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.