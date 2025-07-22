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Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked)

Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked) v2.3.2

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Версия:
2.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
92
Описание

Fonts Keyboard полезна для помощи пользователям в отправке текстовых сообщений или обмене информацией совершенно по-другому благодаря шрифтам, которые она предоставляет. Пользователи могут разблокировать эти функции совершенно легко, и не забудьте протестировать их перед использованием. 


В то же время, особый момент, на который пользователи должны обратить внимание, заключается в том, что это приложение полностью совместимо со многими различными платформами социальных сетей, чтобы сделать отправку текстовых сообщений более интересной. Кроме того, пользователи могут полностью разблокировать новые шрифты и их потенциал, потому что при их применении элементы эмодзи также будут иметь определенные изменения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked) v2.3.2 MOD APK

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Скачать Fonts Keyboard: Шрифты Арт (Мод, Premium Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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