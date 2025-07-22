Mixed - Icon Pack v4.6
Раскрась интерфейс свежими плоскими иконками с сочными оттенками и тенью
Mixed – Icon Pack — премиальный набор ярких плоских значков для Android. Ты открываешь лаунчер, нажимаешь «Apply» и за пять минут привычный экран превращается в витрину сочных плиток: ровные линии, приглушённые градиенты и мягкая тень создают эффект парения. Каждый свайп кажется быстрее, потому что взгляд не спотыкается о разнокалиберные иконки. Попробуй присмотреться — будто кто-то аккуратно перелистнул глянцевый каталог, но прямо у тебя в руке.
Секрет набора — тройная обработка, дающая HD-качество, и продуманная палитра, которая не выцветает даже на ярком солнце. В каталоге больше двух тысяч пиктограмм, а ежемесячные апдейты приносят обои в тон и динамичный календарь: дата меняется сама, сохраняя стиль. Маска выравнивает сторонние ярлыки, поэтому сетка остаётся цельной, сколько бы приложений ты ни ставил. Установи пакет, перезапусти домашний экран и позволь краскам заговорить вместо обыденных логотипов.
Полная версия
Скачать Mixed - Icon Pack v4.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.