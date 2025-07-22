Описание

Mixed – Icon Pack — премиальный набор ярких плоских значков для Android. Ты открываешь лаунчер, нажимаешь «Apply» и за пять минут привычный экран превращается в витрину сочных плиток: ровные линии, приглушённые градиенты и мягкая тень создают эффект парения. Каждый свайп кажется быстрее, потому что взгляд не спотыкается о разнокалиберные иконки. Попробуй присмотреться — будто кто-то аккуратно перелистнул глянцевый каталог, но прямо у тебя в руке.





Секрет набора — тройная обработка, дающая HD-качество, и продуманная палитра, которая не выцветает даже на ярком солнце. В каталоге больше двух тысяч пиктограмм, а ежемесячные апдейты приносят обои в тон и динамичный календарь: дата меняется сама, сохраняя стиль. Маска выравнивает сторонние ярлыки, поэтому сетка остаётся цельной, сколько бы приложений ты ни ставил. Установи пакет, перезапусти домашний экран и позволь краскам заговорить вместо обыденных логотипов.