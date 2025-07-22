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Mixed - Icon Pack

Mixed - Icon Pack v4.6

Раскрась интерфейс свежими плоскими иконками с сочными оттенками и тенью

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Версия:
4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 18:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Mixed – Icon Pack — премиальный набор ярких плоских значков для Android. Ты открываешь лаунчер, нажимаешь «Apply» и за пять минут привычный экран превращается в витрину сочных плиток: ровные линии, приглушённые градиенты и мягкая тень создают эффект парения. Каждый свайп кажется быстрее, потому что взгляд не спотыкается о разнокалиберные иконки. Попробуй присмотреться — будто кто-то аккуратно перелистнул глянцевый каталог, но прямо у тебя в руке.


Секрет набора — тройная обработка, дающая HD-качество, и продуманная палитра, которая не выцветает даже на ярком солнце. В каталоге больше двух тысяч пиктограмм, а ежемесячные апдейты приносят обои в тон и динамичный календарь: дата меняется сама, сохраняя стиль. Маска выравнивает сторонние ярлыки, поэтому сетка остаётся цельной, сколько бы приложений ты ни ставил. Установи пакет, перезапусти домашний экран и позволь краскам заговорить вместо обыденных логотипов.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Mixed - Icon Pack 120 Мб Ссылка 2 120 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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