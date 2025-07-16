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PasteLina - Icon Pack

PasteLina - Icon Pack v70

Обнови экран минималистичными иконками с нежной пастельной глубиной цвета

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Версия:
70
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GomoTheGom
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Pastelina — свежий пакет иконок, который покрывает домашний экран нежным слоем стилистики: минималистичные белые линии очерчивают силуэты приложений, а мягкая тень под пастельным фоном придаёт им парящий эффект. Никаких резких контрастов — только воздушные формы, которые успокаивают взгляд и помогают быстрее находить нужный ярлык, будто бы он всплывает из лёгкой дымки. При установке набор автоматически маскирует незнакомые значки, сохраняя гармонию сетки.


Коллекция насчитывает более 1600 пиктограмм, созданных вручную и выверенных до пикселя: от системных сервисов до редких утилит. Каждый месяц автор добавляет свежие запросы сообщества, так что даже новейшие приложения быстро получают своё пастельное «лицо». Внутри клиента спрятаны альтернативные варианты для погоды, камеры и соцсетей — меняй настроение экрана одним тапом. А интегрированный поисковик ускоряет подбор точного ярлыка.


Информация о модах

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Скачать PasteLina - Icon Pack 42 Мб Ссылка 2 42 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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