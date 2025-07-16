PasteLina - Icon Pack v70
Обнови экран минималистичными иконками с нежной пастельной глубиной цвета
Pastelina — свежий пакет иконок, который покрывает домашний экран нежным слоем стилистики: минималистичные белые линии очерчивают силуэты приложений, а мягкая тень под пастельным фоном придаёт им парящий эффект. Никаких резких контрастов — только воздушные формы, которые успокаивают взгляд и помогают быстрее находить нужный ярлык, будто бы он всплывает из лёгкой дымки. При установке набор автоматически маскирует незнакомые значки, сохраняя гармонию сетки.
Коллекция насчитывает более 1600 пиктограмм, созданных вручную и выверенных до пикселя: от системных сервисов до редких утилит. Каждый месяц автор добавляет свежие запросы сообщества, так что даже новейшие приложения быстро получают своё пастельное «лицо». Внутри клиента спрятаны альтернативные варианты для погоды, камеры и соцсетей — меняй настроение экрана одним тапом. А интегрированный поисковик ускоряет подбор точного ярлыка.
Полная версия
Скачать PasteLina - Icon Pack v70 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.