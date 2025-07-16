Описание

Pastelina — свежий пакет иконок, который покрывает домашний экран нежным слоем стилистики: минималистичные белые линии очерчивают силуэты приложений, а мягкая тень под пастельным фоном придаёт им парящий эффект. Никаких резких контрастов — только воздушные формы, которые успокаивают взгляд и помогают быстрее находить нужный ярлык, будто бы он всплывает из лёгкой дымки. При установке набор автоматически маскирует незнакомые значки, сохраняя гармонию сетки.





Коллекция насчитывает более 1600 пиктограмм, созданных вручную и выверенных до пикселя: от системных сервисов до редких утилит. Каждый месяц автор добавляет свежие запросы сообщества, так что даже новейшие приложения быстро получают своё пастельное «лицо». Внутри клиента спрятаны альтернативные варианты для погоды, камеры и соцсетей — меняй настроение экрана одним тапом. А интегрированный поисковик ускоряет подбор точного ярлыка.