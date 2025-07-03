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HuxOne Dark - Icon Pack

HuxOne Dark - Icon Pack v2.7

Тёмные иконки с цветным контуром: мгновенный апгрейд для любого смартфона

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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 14:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

HuxOne — персональный апгрейд, который за пять минут превращает скучный рабочий стол в утончённую неоновую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply», и более 3900 темные иконки с тонким цветным контуром занимают свои места, убирая лишний шум и ускоряя прокрутку. Контрасты приглушённые, символы узнаваемы с первого взгляда, поэтому глаза отдыхают, а нужные ярлыки находятся машинально. Альтернативные значки для популярных приложений помогают подобрать стиль под настроение.


Не обошлось и без визуальных бонусов: комплект из 275 обоев подобран так, чтобы подчёркивать контуры и не спорить с тёмной темой; файлы идут в 4K, среди них есть спокойные градиенты и небанальные геометрические узоры. Если твой любимый ярлык вдруг не попал в списки, кидай запрос прямо из приложения — разработчик добавит его в ближайшем апдейте. Патчи выходят часто, поэтому коллекция растёт вместе с твоими установками, а экран остаётся цельным.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать HuxOne Dark - Icon Pack 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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