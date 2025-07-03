HuxOne Dark - Icon Pack v2.7
Тёмные иконки с цветным контуром: мгновенный апгрейд для любого смартфона
HuxOne — персональный апгрейд, который за пять минут превращает скучный рабочий стол в утончённую неоновую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply», и более 3900 темные иконки с тонким цветным контуром занимают свои места, убирая лишний шум и ускоряя прокрутку. Контрасты приглушённые, символы узнаваемы с первого взгляда, поэтому глаза отдыхают, а нужные ярлыки находятся машинально. Альтернативные значки для популярных приложений помогают подобрать стиль под настроение.
Не обошлось и без визуальных бонусов: комплект из 275 обоев подобран так, чтобы подчёркивать контуры и не спорить с тёмной темой; файлы идут в 4K, среди них есть спокойные градиенты и небанальные геометрические узоры. Если твой любимый ярлык вдруг не попал в списки, кидай запрос прямо из приложения — разработчик добавит его в ближайшем апдейте. Патчи выходят часто, поэтому коллекция растёт вместе с твоими установками, а экран остаётся цельным.
Полная версия
Скачать HuxOne Dark - Icon Pack v2.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.