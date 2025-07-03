Описание

HuxOne — персональный апгрейд, который за пять минут превращает скучный рабочий стол в утончённую неоновую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply», и более 3900 темные иконки с тонким цветным контуром занимают свои места, убирая лишний шум и ускоряя прокрутку. Контрасты приглушённые, символы узнаваемы с первого взгляда, поэтому глаза отдыхают, а нужные ярлыки находятся машинально. Альтернативные значки для популярных приложений помогают подобрать стиль под настроение.





Не обошлось и без визуальных бонусов: комплект из 275 обоев подобран так, чтобы подчёркивать контуры и не спорить с тёмной темой; файлы идут в 4K, среди них есть спокойные градиенты и небанальные геометрические узоры. Если твой любимый ярлык вдруг не попал в списки, кидай запрос прямо из приложения — разработчик добавит его в ближайшем апдейте. Патчи выходят часто, поэтому коллекция растёт вместе с твоими установками, а экран остаётся цельным.