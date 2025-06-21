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Flixy 3D - Icon Pack

Flixy 3D - Icon Pack 5.7

Оживи свой экран объёмом и цветом, выбирай из тысячи 3D-моделей
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Версия:
5.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Flixy 3D – Icon Pack ты получаешь не плоские значки, а реалистичные 3D-пакеты, которые играют светом и тенью на твоём экране. Здесь более 5000 моделей, каждая — результат ручной доработки текстур и градиентов. Ты свободно добавляешь избранное, переключаешь темы и наблюдаешь, как иконки словно вырастают из фона под твоими пальцами.


Самое крутое — периодические обновления и гибкий кастомайзинг: выбери автоматический апдейт под новую цветовую гамму или включи ручной режим, чтобы синхронизировать иконки с обоями и виджетами. Flixy 3D подстраивается под твой стиль, дарит глубину интерфейсу и делает каждый свайп ощущением, будто ты листаешь миниатюрную галерею современных арт-объектов.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Flixy 3D - Icon Pack v5.7 MOD APK

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Скачать Flixy 3D - Icon Pack 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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