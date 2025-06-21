Flixy 3D - Icon Pack 5.7
Оживи свой экран объёмом и цветом, выбирай из тысячи 3D-моделей
В Flixy 3D – Icon Pack ты получаешь не плоские значки, а реалистичные 3D-пакеты, которые играют светом и тенью на твоём экране. Здесь более 5000 моделей, каждая — результат ручной доработки текстур и градиентов. Ты свободно добавляешь избранное, переключаешь темы и наблюдаешь, как иконки словно вырастают из фона под твоими пальцами.
Самое крутое — периодические обновления и гибкий кастомайзинг: выбери автоматический апдейт под новую цветовую гамму или включи ручной режим, чтобы синхронизировать иконки с обоями и виджетами. Flixy 3D подстраивается под твой стиль, дарит глубину интерфейсу и делает каждый свайп ощущением, будто ты листаешь миниатюрную галерею современных арт-объектов.
Полная версия
Скачать Flixy 3D - Icon Pack v5.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.