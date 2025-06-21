Описание

В Flixy 3D – Icon Pack ты получаешь не плоские значки, а реалистичные 3D-пакеты, которые играют светом и тенью на твоём экране. Здесь более 5000 моделей, каждая — результат ручной доработки текстур и градиентов. Ты свободно добавляешь избранное, переключаешь темы и наблюдаешь, как иконки словно вырастают из фона под твоими пальцами.





Самое крутое — периодические обновления и гибкий кастомайзинг: выбери автоматический апдейт под новую цветовую гамму или включи ручной режим, чтобы синхронизировать иконки с обоями и виджетами. Flixy 3D подстраивается под твой стиль, дарит глубину интерфейсу и делает каждый свайп ощущением, будто ты листаешь миниатюрную галерею современных арт-объектов.