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Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked)

Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked) 7.3.2

Катящиеся иконки в 3D: преврати экран в вращающуюся галактику
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Версия:
7.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maxlabs Personalization Tools
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Rolling Icon – 3D Wallpaper ты получаешь не просто фон, а целую космическую сцену, где иконки-катящиеся планеты медленно вращаются вокруг центра экрана. Динамические эффекты и закон гравитации создают ощущение, будто ты управляешь орбитой приложений, а леопардовая текстура звёздного неба подчёркивает глубину пространства. Настраивай скорость, направление и дистанцию, чтобы придать своему телефону «невесомости» без лишней нагрузки на батарею.


В настройках доступно несколько тем — от ледяных кольцеобразных поясов до огненных туманностей. Автоматическое масштабирование и адаптивное освещение поддерживают все популярные лаунчеры, а один тап запускает живые обои без перезагрузки. Можно выбрать группу иконок, изменить их размер и прозрачность, задать цветовую палитру и даже отключить движение на ночь. Просто установи и наблюдай, как экран превращается в мини-планетарий.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked) v7.3.2 MOD APK

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Скачать Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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