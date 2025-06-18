Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked) 7.3.2
Катящиеся иконки в 3D: преврати экран в вращающуюся галактику
В Rolling Icon – 3D Wallpaper ты получаешь не просто фон, а целую космическую сцену, где иконки-катящиеся планеты медленно вращаются вокруг центра экрана. Динамические эффекты и закон гравитации создают ощущение, будто ты управляешь орбитой приложений, а леопардовая текстура звёздного неба подчёркивает глубину пространства. Настраивай скорость, направление и дистанцию, чтобы придать своему телефону «невесомости» без лишней нагрузки на батарею.
В настройках доступно несколько тем — от ледяных кольцеобразных поясов до огненных туманностей. Автоматическое масштабирование и адаптивное освещение поддерживают все популярные лаунчеры, а один тап запускает живые обои без перезагрузки. Можно выбрать группу иконок, изменить их размер и прозрачность, задать цветовую палитру и даже отключить движение на ночь. Просто установи и наблюдай, как экран превращается в мини-планетарий.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.