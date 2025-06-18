Описание

В Rolling Icon – 3D Wallpaper ты получаешь не просто фон, а целую космическую сцену, где иконки-катящиеся планеты медленно вращаются вокруг центра экрана. Динамические эффекты и закон гравитации создают ощущение, будто ты управляешь орбитой приложений, а леопардовая текстура звёздного неба подчёркивает глубину пространства. Настраивай скорость, направление и дистанцию, чтобы придать своему телефону «невесомости» без лишней нагрузки на батарею.





В настройках доступно несколько тем — от ледяных кольцеобразных поясов до огненных туманностей. Автоматическое масштабирование и адаптивное освещение поддерживают все популярные лаунчеры, а один тап запускает живые обои без перезагрузки. Можно выбрать группу иконок, изменить их размер и прозрачность, задать цветовую палитру и даже отключить движение на ночь. Просто установи и наблюдай, как экран превращается в мини-планетарий.