Описание

Pix Material Colors привносит свежую минималистичную иконографию на ваш домашний экран с яркими пастельными дизайнами. Каждая адаптивная иконка имеет приглушенный фон, такой как розовый, синий или зеленый, в сочетании с более яркими, заметными изображениями на переднем плане. Цветовые сочетания создают визуально яркие иконки, которые выделяются на любом устройстве. С более чем 5000 тематических иконок вы можете настроить весь свой мобильный интерфейс в соответствии с красочной эстетикой материала. Pix Material Colors делает обновление вашего внешнего вида простым и красивым.





По своей сути Pix Material Colors применяет сложную пастельную обработку более чем 5000 иконок. Мягкие фоны в оттенках синего, фиолетового, розового и других позволяют центральным глифам выделяться. Знаковые изображения представляют приложения и системные функции с помощью чистых, простых дизайнов. С таким количеством иконок, тематически связанных со стилем, вы можете переделать почти каждую иконку на вашем устройстве. Масштабные изменения создают сплоченный и эстетически приятный эффект.