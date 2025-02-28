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Pix Material Colors Icon Pack

Pix Material Colors Icon Pack 8.6.Build

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Версия:
8.6.Build
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Pix Material Colors привносит свежую минималистичную иконографию на ваш домашний экран с яркими пастельными дизайнами. Каждая адаптивная иконка имеет приглушенный фон, такой как розовый, синий или зеленый, в сочетании с более яркими, заметными изображениями на переднем плане. Цветовые сочетания создают визуально яркие иконки, которые выделяются на любом устройстве. С более чем 5000 тематических иконок вы можете настроить весь свой мобильный интерфейс в соответствии с красочной эстетикой материала. Pix Material Colors делает обновление вашего внешнего вида простым и красивым.


По своей сути Pix Material Colors применяет сложную пастельную обработку более чем 5000 иконок. Мягкие фоны в оттенках синего, фиолетового, розового и других позволяют центральным глифам выделяться. Знаковые изображения представляют приложения и системные функции с помощью чистых, простых дизайнов. С таким количеством иконок, тематически связанных со стилем, вы можете переделать почти каждую иконку на вашем устройстве. Масштабные изменения создают сплоченный и эстетически приятный эффект.


Информация о модах

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Скачать Pix Material Colors Icon Pack 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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