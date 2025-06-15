Описание

Ты открываешь экран, и привычные значки будто устали. Установи Pasagi Icon Pack — и каждое касание вспыхнет новым цветом: более 9000+ векторных иконок мгновенно заменят стандартные пиктограммы на чистые формы с идеальной геометрией. Достаточно выбрать любимый лаунчер — Nova, Lawnchair, Smart или почти любой другой — нажать «Применить», и через пару секунд весь интерфейс выровняется в едином стиле. А когда пальцы снова скользнут по дисплею, глазу уже будет за что зацепиться.





Пакет обновляется каждую неделю: ты получаешь свежие наборы под тренды, а если значка ещё нет — отправляешь премиум-запрос прямо из приложения. Поддерживается динамический календарь, так что дата меняется сама, иконкам погоды можно задать любой акцент, а тёмная тема сочетается без обводок. Разбивай коллекции по папкам, сортируй избранное и синхронизируй настройки через Google Drive — проект живёт долгие годы и обещает расти вместе с твоими пристрастиями.