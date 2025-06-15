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Pasagi Icon Pack

Pasagi Icon Pack 1.3.6

Перекрась экран: новые иконки придадут рабочему столу живой ритм всюду
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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Reacstor
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Ты открываешь экран, и привычные значки будто устали. Установи Pasagi Icon Pack — и каждое касание вспыхнет новым цветом: более 9000+ векторных иконок мгновенно заменят стандартные пиктограммы на чистые формы с идеальной геометрией. Достаточно выбрать любимый лаунчер — Nova, Lawnchair, Smart или почти любой другой — нажать «Применить», и через пару секунд весь интерфейс выровняется в едином стиле. А когда пальцы снова скользнут по дисплею, глазу уже будет за что зацепиться.


Пакет обновляется каждую неделю: ты получаешь свежие наборы под тренды, а если значка ещё нет — отправляешь премиум-запрос прямо из приложения. Поддерживается динамический календарь, так что дата меняется сама, иконкам погоды можно задать любой акцент, а тёмная тема сочетается без обводок. Разбивай коллекции по папкам, сортируй избранное и синхронизируй настройки через Google Drive — проект живёт долгие годы и обещает расти вместе с твоими пристрастиями.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Pasagi Icon Pack 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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