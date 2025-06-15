Pasagi Icon Pack 1.3.6
Перекрась экран: новые иконки придадут рабочему столу живой ритм всюду
Ты открываешь экран, и привычные значки будто устали. Установи Pasagi Icon Pack — и каждое касание вспыхнет новым цветом: более 9000+ векторных иконок мгновенно заменят стандартные пиктограммы на чистые формы с идеальной геометрией. Достаточно выбрать любимый лаунчер — Nova, Lawnchair, Smart или почти любой другой — нажать «Применить», и через пару секунд весь интерфейс выровняется в едином стиле. А когда пальцы снова скользнут по дисплею, глазу уже будет за что зацепиться.
Пакет обновляется каждую неделю: ты получаешь свежие наборы под тренды, а если значка ещё нет — отправляешь премиум-запрос прямо из приложения. Поддерживается динамический календарь, так что дата меняется сама, иконкам погоды можно задать любой акцент, а тёмная тема сочетается без обводок. Разбивай коллекции по папкам, сортируй избранное и синхронизируй настройки через Google Drive — проект живёт долгие годы и обещает расти вместе с твоими пристрастиями.
Полная версия
Скачать Pasagi Icon Pack v1.3.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.