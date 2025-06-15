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iOsMiX KWGT

iOsMiX KWGT 1.7.3

Преврати экран в элегантный iOS-стиль свайпом и настрой под свой вкус
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Версия:
1.7.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ahmad Ansari
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

iOsMiX Kwgts — минималистичный пакет виджетов для KWGT, вдохновлённый чистым iOS-дизайном. Сразу после установки ты открываешь галерею, хватаешь пресет часов, кладёшь его на экран и смотришь, как палитра мгновенно подстраивается под обои. Каждые пять минут можно менять шрифт, переставлять иконки, прятать лишнее и открывать новые слоты, пока рабочий стол не превратится в уютный дашборд. Но за следующим свайпом уже ждёт секретная коллекция градиентов — рискнёшь открыть?


Внутри тебя ждут 120+ адаптивных пресетов: виджеты погоды, даты, батареи, карты и медиаконтроллеры. Все они поддерживают динамические палитры Material You, а расширенное меню позволяет менять радиус углов, тени и анимацию прямо на лету. Синхронизация через облако сохранит макеты при смене прошивки, ежемесячные обновления приносят свежие наборы иконок, а рекламы и IAP нет вовсе. Установи пакет, открой KWGT и докажи, что минимализм может быть бесконечно гибким!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать iOsMiX KWGT 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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