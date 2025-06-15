iOsMiX KWGT 1.7.3
Преврати экран в элегантный iOS-стиль свайпом и настрой под свой вкус
iOsMiX Kwgts — минималистичный пакет виджетов для KWGT, вдохновлённый чистым iOS-дизайном. Сразу после установки ты открываешь галерею, хватаешь пресет часов, кладёшь его на экран и смотришь, как палитра мгновенно подстраивается под обои. Каждые пять минут можно менять шрифт, переставлять иконки, прятать лишнее и открывать новые слоты, пока рабочий стол не превратится в уютный дашборд. Но за следующим свайпом уже ждёт секретная коллекция градиентов — рискнёшь открыть?
Внутри тебя ждут 120+ адаптивных пресетов: виджеты погоды, даты, батареи, карты и медиаконтроллеры. Все они поддерживают динамические палитры Material You, а расширенное меню позволяет менять радиус углов, тени и анимацию прямо на лету. Синхронизация через облако сохранит макеты при смене прошивки, ежемесячные обновления приносят свежие наборы иконок, а рекламы и IAP нет вовсе. Установи пакет, открой KWGT и докажи, что минимализм может быть бесконечно гибким!
Полная версия
Скачать iOsMiX KWGT v1.7.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.