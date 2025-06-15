Описание

iOsMiX Kwgts — минималистичный пакет виджетов для KWGT, вдохновлённый чистым iOS-дизайном. Сразу после установки ты открываешь галерею, хватаешь пресет часов, кладёшь его на экран и смотришь, как палитра мгновенно подстраивается под обои. Каждые пять минут можно менять шрифт, переставлять иконки, прятать лишнее и открывать новые слоты, пока рабочий стол не превратится в уютный дашборд. Но за следующим свайпом уже ждёт секретная коллекция градиентов — рискнёшь открыть?





Внутри тебя ждут 120+ адаптивных пресетов: виджеты погоды, даты, батареи, карты и медиаконтроллеры. Все они поддерживают динамические палитры Material You, а расширенное меню позволяет менять радиус углов, тени и анимацию прямо на лету. Синхронизация через облако сохранит макеты при смене прошивки, ежемесячные обновления приносят свежие наборы иконок, а рекламы и IAP нет вовсе. Установи пакет, открой KWGT и докажи, что минимализм может быть бесконечно гибким!