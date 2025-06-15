Описание

С KinG KWGT твой домашний экран превращается в ухоженный минималистичный стол: за три тапа выбираешь виджет, растягиваешь рамку и мгновенно видишь, как шрифты и акценты подстраиваются под обои. Каждые пять минут можно сменить набор — от тонких цифровых часов до карточки погоды — а любопытство толкает искать следующий пресет среди сотни вариантов. И когда кажется, что всё идеально, папка «Новое» неожиданно пополняется свежим паком.





Внутри набора ждут 120+ виджетов в двадцати коллекциях; каждый дружит с Material You, подхватывая системные цвета Android 12+. Захотел перемен — открой живые настройки и меняй шрифты, прозрачность и иконки в реальном времени, а результат сохранится в профиле и отправится в Google Drive. Ежемесячные апдейты добавляют новые пресеты, рекламы и IAP нет, а APK весит 5 МБ, так что минимализм сохранится даже на старом телефоне.