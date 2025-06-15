KinG KWGT 1.3.3
Минималистичный стиль: обнови экран элегантными виджетами за секунды сразу
С KinG KWGT твой домашний экран превращается в ухоженный минималистичный стол: за три тапа выбираешь виджет, растягиваешь рамку и мгновенно видишь, как шрифты и акценты подстраиваются под обои. Каждые пять минут можно сменить набор — от тонких цифровых часов до карточки погоды — а любопытство толкает искать следующий пресет среди сотни вариантов. И когда кажется, что всё идеально, папка «Новое» неожиданно пополняется свежим паком.
Внутри набора ждут 120+ виджетов в двадцати коллекциях; каждый дружит с Material You, подхватывая системные цвета Android 12+. Захотел перемен — открой живые настройки и меняй шрифты, прозрачность и иконки в реальном времени, а результат сохранится в профиле и отправится в Google Drive. Ежемесячные апдейты добавляют новые пресеты, рекламы и IAP нет, а APK весит 5 МБ, так что минимализм сохранится даже на старом телефоне.
Полная версия
Скачать KinG KWGT v1.3.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.