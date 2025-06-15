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KinG KWGT

KinG KWGT 1.3.3

Минималистичный стиль: обнови экран элегантными виджетами за секунды сразу
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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ahmad Ansari
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

С KinG KWGT твой домашний экран превращается в ухоженный минималистичный стол: за три тапа выбираешь виджет, растягиваешь рамку и мгновенно видишь, как шрифты и акценты подстраиваются под обои. Каждые пять минут можно сменить набор — от тонких цифровых часов до карточки погоды — а любопытство толкает искать следующий пресет среди сотни вариантов. И когда кажется, что всё идеально, папка «Новое» неожиданно пополняется свежим паком.


Внутри набора ждут 120+ виджетов в двадцати коллекциях; каждый дружит с Material You, подхватывая системные цвета Android 12+. Захотел перемен — открой живые настройки и меняй шрифты, прозрачность и иконки в реальном времени, а результат сохранится в профиле и отправится в Google Drive. Ежемесячные апдейты добавляют новые пресеты, рекламы и IAP нет, а APK весит 5 МБ, так что минимализм сохранится даже на старом телефоне.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать KinG KWGT v1.3.3 MOD APK

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Скачать KinG KWGT 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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