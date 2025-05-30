Описание

Asphalt - Dark Icon Pack — это набор иконок в тёмной палитре для кастомизации Android-устройства. Каждые пять минут ты можешь менять вид экрана: иконки автоматически подстраиваются под любые обои — яркие, чёрные или градиентные. Пакет совместим с большинством лаунчеров, установка простая — в два нажатия.





Внутри — сотни детализированных иконок, которые регулярно обновляются. Поддерживаются поисковые строки, папки, системные элементы. Идёт плавно, без тормозов, офлайн. Если хочешь освежить интерфейс, сделать смартфон визуально целостным и стильным — Asphalt - Dark Icon Pack даст нужный эффект без лишней возни.