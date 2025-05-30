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Asphalt - Dark Icon Pack

Asphalt - Dark Icon Pack 66

Обнови рабочий стол, установи тёмные иконки и подгони стиль под себя
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Версия:
66
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GomoTheGom
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Asphalt - Dark Icon Pack — это набор иконок в тёмной палитре для кастомизации Android-устройства. Каждые пять минут ты можешь менять вид экрана: иконки автоматически подстраиваются под любые обои — яркие, чёрные или градиентные. Пакет совместим с большинством лаунчеров, установка простая — в два нажатия.


Внутри — сотни детализированных иконок, которые регулярно обновляются. Поддерживаются поисковые строки, папки, системные элементы. Идёт плавно, без тормозов, офлайн. Если хочешь освежить интерфейс, сделать смартфон визуально целостным и стильным — Asphalt - Dark Icon Pack даст нужный эффект без лишней возни.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Asphalt - Dark Icon Pack v66 MOD APK

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Скачать Asphalt - Dark Icon Pack 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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