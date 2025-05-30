Asphalt - Dark Icon Pack 66
Обнови рабочий стол, установи тёмные иконки и подгони стиль под себя
Asphalt - Dark Icon Pack — это набор иконок в тёмной палитре для кастомизации Android-устройства. Каждые пять минут ты можешь менять вид экрана: иконки автоматически подстраиваются под любые обои — яркие, чёрные или градиентные. Пакет совместим с большинством лаунчеров, установка простая — в два нажатия.
Внутри — сотни детализированных иконок, которые регулярно обновляются. Поддерживаются поисковые строки, папки, системные элементы. Идёт плавно, без тормозов, офлайн. Если хочешь освежить интерфейс, сделать смартфон визуально целостным и стильным — Asphalt - Dark Icon Pack даст нужный эффект без лишней возни.
Полная версия
Скачать Asphalt - Dark Icon Pack v66 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.