Описание

Touch The Notch — это инструмент для расширенного управления функциями смартфона через область выреза (notch) или верхнюю часть экрана. Каждые 5 минут ты можешь использовать настраиваемое меню для быстрого доступа к фото, камере, разблокировке, системным функциям или своим избранным приложениям. Интерфейс гибкий, продуманный и адаптирован под современные сценарии — от снимков до быстрого действия в один тап.





В Touch The Notch сочетаются скроллируемые и настраиваемые меню, свободная организация инструментов и расширенный контроль доступа к камере и функциям устройства. Ты сам решаешь, какие элементы закрепить, в каком порядке их запускать и какие удалить. Всё быстро, удобно и полностью подстраивается под твой ритм. Хочешь упростить работу с телефоном и получить мгновенный доступ к нужному? Просто коснись выреза — и всё под рукой.



