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Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked)

Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked) 1.7.5

Настраивай верхнюю панель под себя и открывай нужные функции в одно касание
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Версия:
1.7.5
Требования:
Android 10
Разработчик:
Dubiaz
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Touch The Notch — это инструмент для расширенного управления функциями смартфона через область выреза (notch) или верхнюю часть экрана. Каждые 5 минут ты можешь использовать настраиваемое меню для быстрого доступа к фото, камере, разблокировке, системным функциям или своим избранным приложениям. Интерфейс гибкий, продуманный и адаптирован под современные сценарии — от снимков до быстрого действия в один тап.


В Touch The Notch сочетаются скроллируемые и настраиваемые меню, свободная организация инструментов и расширенный контроль доступа к камере и функциям устройства. Ты сам решаешь, какие элементы закрепить, в каком порядке их запускать и какие удалить. Всё быстро, удобно и полностью подстраивается под твой ритм. Хочешь упростить работу с телефоном и получить мгновенный доступ к нужному? Просто коснись выреза — и всё под рукой.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked) v1.7.5 MOD APK

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Скачать Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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