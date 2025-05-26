Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked) 1.7.5
Настраивай верхнюю панель под себя и открывай нужные функции в одно касание
Touch The Notch — это инструмент для расширенного управления функциями смартфона через область выреза (notch) или верхнюю часть экрана. Каждые 5 минут ты можешь использовать настраиваемое меню для быстрого доступа к фото, камере, разблокировке, системным функциям или своим избранным приложениям. Интерфейс гибкий, продуманный и адаптирован под современные сценарии — от снимков до быстрого действия в один тап.
В Touch The Notch сочетаются скроллируемые и настраиваемые меню, свободная организация инструментов и расширенный контроль доступа к камере и функциям устройства. Ты сам решаешь, какие элементы закрепить, в каком порядке их запускать и какие удалить. Всё быстро, удобно и полностью подстраивается под твой ритм. Хочешь упростить работу с телефоном и получить мгновенный доступ к нужному? Просто коснись выреза — и всё под рукой.
Премиум разблокирован
Скачать Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked) v1.7.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.