Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked) 1.9.52
Укрась экран 3D-обоями, живыми темами и сияющими эффектами одним нажатием
Glitter Wallpaper — это бесплатное приложение для Android, которое предлагает коллекцию статических, живых, 4D- и гравитационных обоев высокого качества. Каждые пять минут ты можешь менять стиль своего устройства: от спокойного сияния до динамичных тем с интерактивными 3D-эмодзи, создавая настроение под себя. Всё меняется мгновенно — без лишних настроек и сложностей.
В приложении регулярно появляются новые коллекции, поддерживаются пакеты тем и лёгкая установка одним кликом. Работает офлайн, подходит для всех экранов и устройств. Если хочешь быстро и эффектно освежить смартфон, добавить блеска и движения — Glitter Wallpaper справится за секунды.
Премиум разблокирован
Скачать Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked) v1.9.52 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.