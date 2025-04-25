Описание

Glitter Wallpaper — это бесплатное приложение для Android, которое предлагает коллекцию статических, живых, 4D- и гравитационных обоев высокого качества. Каждые пять минут ты можешь менять стиль своего устройства: от спокойного сияния до динамичных тем с интерактивными 3D-эмодзи, создавая настроение под себя. Всё меняется мгновенно — без лишних настроек и сложностей.





В приложении регулярно появляются новые коллекции, поддерживаются пакеты тем и лёгкая установка одним кликом. Работает офлайн, подходит для всех экранов и устройств. Если хочешь быстро и эффектно освежить смартфон, добавить блеска и движения — Glitter Wallpaper справится за секунды.