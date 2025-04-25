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Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked)

Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked) 1.9.52

Укрась экран 3D-обоями, живыми темами и сияющими эффектами одним нажатием
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Версия:
1.9.52
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wallpaper World Designs
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Вчера, 23:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Glitter Wallpaper — это бесплатное приложение для Android, которое предлагает коллекцию статических, живых, 4D- и гравитационных обоев высокого качества. Каждые пять минут ты можешь менять стиль своего устройства: от спокойного сияния до динамичных тем с интерактивными 3D-эмодзи, создавая настроение под себя. Всё меняется мгновенно — без лишних настроек и сложностей.


В приложении регулярно появляются новые коллекции, поддерживаются пакеты тем и лёгкая установка одним кликом. Работает офлайн, подходит для всех экранов и устройств. Если хочешь быстро и эффектно освежить смартфон, добавить блеска и движения — Glitter Wallpaper справится за секунды.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked) v1.9.52 MOD APK

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Скачать Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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