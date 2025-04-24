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Recticons - Icon Pack

Recticons - Icon Pack 7.4

Преобрази экран с помощью стильных прямоугольных иконок с мягкими градиентами
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Версия:
7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
JustNewDesigns
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Recticons Icon Pack — это коллекция минималистичных иконок в строгой прямоугольной форме, созданная для тех, кто хочет чистый, стильный и современный интерфейс. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и наслаждаешься продуманной эстетикой: аккуратные градиенты, выверенные пропорции и единый визуальный стиль. Иконки идеально подходят для тех, кто ценит порядок на экране.


В наборе — сотни вручную отрисованных иконок, которые легко сочетаются с большинством лаунчеров. Recticons поднимает уровень визуального оформления, не перегружая детали и сохраняя баланс между креативностью и функциональностью. Поддерживается частое обновление, офлайн-работа и адаптация под тёмные и светлые темы. Если хочешь, чтобы смартфон выглядел как дизайнерская работа — начни с этих иконок.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Recticons - Icon Pack 69 Мб Ссылка 2 69 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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