Recticons - Icon Pack 7.4
Преобрази экран с помощью стильных прямоугольных иконок с мягкими градиентами
Recticons Icon Pack — это коллекция минималистичных иконок в строгой прямоугольной форме, созданная для тех, кто хочет чистый, стильный и современный интерфейс. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и наслаждаешься продуманной эстетикой: аккуратные градиенты, выверенные пропорции и единый визуальный стиль. Иконки идеально подходят для тех, кто ценит порядок на экране.
В наборе — сотни вручную отрисованных иконок, которые легко сочетаются с большинством лаунчеров. Recticons поднимает уровень визуального оформления, не перегружая детали и сохраняя баланс между креативностью и функциональностью. Поддерживается частое обновление, офлайн-работа и адаптация под тёмные и светлые темы. Если хочешь, чтобы смартфон выглядел как дизайнерская работа — начни с этих иконок.
Полная версия
Скачать Recticons - Icon Pack v7.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.