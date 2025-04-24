Описание

Recticons Icon Pack — это коллекция минималистичных иконок в строгой прямоугольной форме, созданная для тех, кто хочет чистый, стильный и современный интерфейс. Каждые несколько минут ты открываешь новое приложение — и наслаждаешься продуманной эстетикой: аккуратные градиенты, выверенные пропорции и единый визуальный стиль. Иконки идеально подходят для тех, кто ценит порядок на экране.





В наборе — сотни вручную отрисованных иконок, которые легко сочетаются с большинством лаунчеров. Recticons поднимает уровень визуального оформления, не перегружая детали и сохраняя баланс между креативностью и функциональностью. Поддерживается частое обновление, офлайн-работа и адаптация под тёмные и светлые темы. Если хочешь, чтобы смартфон выглядел как дизайнерская работа — начни с этих иконок.