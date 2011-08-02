MiX Launcher V14 for Redmi, Mi 5.5.1
Откройте для себя персонализированный и мощный лаунчер с богатой кастомизацией
MiX Launcher V14 — это современный лаунчер, вдохновлённый Redmi MI 14 Launcher, который предлагает полный набор инструментов для персонализации вашего устройства. Встроенная панель приложений обеспечивает быстрый доступ к установленным программам, а функция скрытия приложений помогает сохранять приватность важных данных. Управляйте интерфейсом с помощью настраиваемых жестов, а эффект 3D‑параллакса на обоях придаёт глубину и динамику вашему домашнему экрану.
Широкий выбор тем и гибкие настройки позволяют адаптировать внешний вид и функциональность лаунчера под любые предпочтения — от детского режима до продвинутых опций рабочего стола. MiX Launcher V14 оптимизирован для высокой производительности и плавной работы, обеспечивая мгновенную навигацию и экономию ресурсов батареи. Независимо от того, хотите ли вы усилить визуальную эстетику или повысить удобство использования, этот лаунчер предлагает всё необходимое для создания уникального опыта взаимодействия с вашим смартфоном.
- Премиум разблокирован
- Реклама удалена
- Удален отладочный материал и добавлена поддержка нескольких языков
- Для – Armeabi-v7a, Arm64-v8a
Скачать MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked) v5.5.1 MOD APK
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