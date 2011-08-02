android-1.ru / Программы / Персонализация / MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked)
MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked)

MiX Launcher V14 for Redmi, Mi 5.5.1

Unlocked

Откройте для себя персонализированный и мощный лаунчер с богатой кастомизацией
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Beauty Apps Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

MiX Launcher V14 — это современный лаунчер, вдохновлённый Redmi MI 14 Launcher, который предлагает полный набор инструментов для персонализации вашего устройства. Встроенная панель приложений обеспечивает быстрый доступ к установленным программам, а функция скрытия приложений помогает сохранять приватность важных данных. Управляйте интерфейсом с помощью настраиваемых жестов, а эффект 3D‑параллакса на обоях придаёт глубину и динамику вашему домашнему экрану.


Широкий выбор тем и гибкие настройки позволяют адаптировать внешний вид и функциональность лаунчера под любые предпочтения — от детского режима до продвинутых опций рабочего стола. MiX Launcher V14 оптимизирован для высокой производительности и плавной работы, обеспечивая мгновенную навигацию и экономию ресурсов батареи. Независимо от того, хотите ли вы усилить визуальную эстетику или повысить удобство использования, этот лаунчер предлагает всё необходимое для создания уникального опыта взаимодействия с вашим смартфоном.


Информация о модах
  • Премиум разблокирован
  • Реклама удалена
  • Удален отладочный материал и добавлена поддержка нескольких языков
  • Для – Armeabi-v7a, Arm64-v8a
Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked) v5.5.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Transparency Icon Pack (Полная версия)
Transparency Icon Pack (Полная версия)
Version: 4.8
Планеты 3D живые обои
Планеты 3D живые обои
Version: 1.1.3
Backdrops - Wallpapers (Мод, Unlocked)
Backdrops - Wallpapers (Мод, Unlocked)
Version: 5.2
Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked)
Launcher 10 (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.8.11
Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked)
Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked)
Version: 2.2.2
Caelus: linear icon pack
Caelus: linear icon pack
Version: 5.0.3
AlineT: bold linear icon pack
AlineT: bold linear icon pack
Version: 3.2.5
Pomocat - Cute Pomodoro Timer (Мод, Premium Unlocked)
Pomocat - Cute Pomodoro Timer (Мод, Premium Unlocked)
Version: 0.0.21

Отзывы о MiX Launcher V14 for Redmi, Mi (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив