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Планеты 3D живые обои

Планеты 3D живые обои 1.1.3

Преобразите экран телефона и телевизора реалистичными живыми космическими обоями
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Screensavers Store
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Окунитесь в завораживающее космическое путешествие с Planets 3D Live Wallpaper, превращающим обычный экран в динамичную панораму Солнечной системы. Эти живые обои дарят вам возможность наблюдать за вращением планет — от Меркурия до Нептуна — в высокодетализированном 3D‑формате, словно вы смотрите прямую трансляцию с орбиты.


Поддержка Android TV и других приставок позволяет превратить ваш телевизор в персональный планетарий, а на мобильном устройстве вы можете настраивать масштаб, скорость анимации и цветовые оттенки для максимального погружения. Исследуйте поверхности Марса, любуйтесь величественными кольцами Сатурна и почувствуйте холод открытого космоса — всё это без графики и звуковых эффектов, только сила вашего воображения и инновационная технология рендеринга.


С Planets 3D Live Wallpaper каждое включение экрана становится уникальным космическим приключением — откройте для себя безграничную красоту Вселенной прямо у себя дома!


Информация о модах
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