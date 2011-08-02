Описание

Окунитесь в завораживающее космическое путешествие с Planets 3D Live Wallpaper, превращающим обычный экран в динамичную панораму Солнечной системы. Эти живые обои дарят вам возможность наблюдать за вращением планет — от Меркурия до Нептуна — в высокодетализированном 3D‑формате, словно вы смотрите прямую трансляцию с орбиты.





Поддержка Android TV и других приставок позволяет превратить ваш телевизор в персональный планетарий, а на мобильном устройстве вы можете настраивать масштаб, скорость анимации и цветовые оттенки для максимального погружения. Исследуйте поверхности Марса, любуйтесь величественными кольцами Сатурна и почувствуйте холод открытого космоса — всё это без графики и звуковых эффектов, только сила вашего воображения и инновационная технология рендеринга.





С Planets 3D Live Wallpaper каждое включение экрана становится уникальным космическим приключением — откройте для себя безграничную красоту Вселенной прямо у себя дома!