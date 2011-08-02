PixLinear Dark Icon Pack 1.0 Beta
Эстетика минимализма и глубоких оттенков — PixLinear Dark Icons
Версия:
1.0 Beta
Требования:
Android 12
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Подарите вашему Android-устройству свежий и стильный облик с PixLinear Dark Icons — идеальным пакетом тёмных иконок в минималистичном стиле. Разработанный для Android 12+ с поддержкой Material You, этот пакет гарантирует глубокую интеграцию с вашей цветовой темой, подстраиваясь под палитру обоев.
Идеально сочетается со светлыми фонами — тёмные линейные иконки обеспечивают максимальную читаемость и эстетическую гармонию. Наслаждайтесь современным, чистым и элегантным дизайном, который придаёт вашему интерфейсу уникальный характер.
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