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PixLinear Dark Icon Pack

PixLinear Dark Icon Pack 1.0 Beta

Эстетика минимализма и глубоких оттенков — PixLinear Dark Icons
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Версия:
1.0 Beta
Требования:
Android 12
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Подарите вашему Android-устройству свежий и стильный облик с PixLinear Dark Icons — идеальным пакетом тёмных иконок в минималистичном стиле. Разработанный для Android 12+ с поддержкой Material You, этот пакет гарантирует глубокую интеграцию с вашей цветовой темой, подстраиваясь под палитру обоев.


Идеально сочетается со светлыми фонами — тёмные линейные иконки обеспечивают максимальную читаемость и эстетическую гармонию. Наслаждайтесь современным, чистым и элегантным дизайном, который придаёт вашему интерфейсу уникальный характер.


Информация о модах

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Скачать PixLinear Dark Icon Pack 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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