Описание

Подарите вашему Android-устройству свежий и стильный облик с PixLinear Dark Icons — идеальным пакетом тёмных иконок в минималистичном стиле. Разработанный для Android 12+ с поддержкой Material You, этот пакет гарантирует глубокую интеграцию с вашей цветовой темой, подстраиваясь под палитру обоев.





Идеально сочетается со светлыми фонами — тёмные линейные иконки обеспечивают максимальную читаемость и эстетическую гармонию. Наслаждайтесь современным, чистым и элегантным дизайном, который придаёт вашему интерфейсу уникальный характер.