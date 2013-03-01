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Эмодзи Клавиатура Facemoji (Мод, VIP Unlocked)

Эмодзи Клавиатура Facemoji (Мод, VIP Unlocked) 3.5.0

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11
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Версия:
3.5.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
EKATOX APPS
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 31 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 624
Скриншоты
Описание

Клавиатура Facemoji Emoji — это клавиатура, которая поддерживает вас при наборе текстовых сообщений с различными темами и тысячами интересных смайликов.


Facemoji Emoji Keyboard — отличное приложение для тех, кто хочет писать быстро и максимально удобно. Инструмент помогает пользователям создавать смайлики, специальные стикеры и многое другое во время общения со многими людьми. С помощью Facemoji Emoji Keyboard пользователи могут сделать болтливого человека с его или ее собственным лицом.


С клавиатурой Facemoji Emoji каждый может без проблем обмениваться текстовыми сообщениями. Есть много функций, таких как несколько наклеек, многочисленные смайлики и лица, инструменты для рисования и многое другое! Пользователи также могут добавлять фотографии своих друзей в беседу, чтобы она выглядела по-настоящему весело! В настоящее время использование клавиатуры Facemoji Emoji Keyboard стало очень распространенным явлением.


Информация о модах

ВИП разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Эмодзи Клавиатура Facemoji (Мод, VIP Unlocked) v3.5.0 MOD APK

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Скачать Эмодзи Клавиатура Facemoji (Мод, VIP Unlocked) 31 МБ Ссылка 2 31 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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