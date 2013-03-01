Описание

Клавиатура Facemoji Emoji — это клавиатура, которая поддерживает вас при наборе текстовых сообщений с различными темами и тысячами интересных смайликов.





Facemoji Emoji Keyboard — отличное приложение для тех, кто хочет писать быстро и максимально удобно. Инструмент помогает пользователям создавать смайлики, специальные стикеры и многое другое во время общения со многими людьми. С помощью Facemoji Emoji Keyboard пользователи могут сделать болтливого человека с его или ее собственным лицом.





С клавиатурой Facemoji Emoji каждый может без проблем обмениваться текстовыми сообщениями. Есть много функций, таких как несколько наклеек, многочисленные смайлики и лица, инструменты для рисования и многое другое! Пользователи также могут добавлять фотографии своих друзей в беседу, чтобы она выглядела по-настоящему весело! В настоящее время использование клавиатуры Facemoji Emoji Keyboard стало очень распространенным явлением.