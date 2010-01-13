Описание

Niagara Launcher — удобное приложение, и пользователи будут быстрее получать доступ ко всему одним пальцем, свободно настраивая свой лаунчер.





Переходя на Niagara Launcher, пользователи могут работать быстрее и удобнее. Приложение позволяет быстрее выключать экран одним касанием. Пользователям разрешено изменять расположение экранов своих телефонов и планшетов в соответствии со своими пожеланиями. Это приложение всегда признает вклад клиентов и, основываясь на этом, все больше развивает и обновляет функции, чтобы они были полными для удовлетворения потребностей пользователей.





Приложение позволяет вам получить доступ ко всему одной рукой, независимо от того, насколько большой ваш телефон. С помощью этой функции пользователям будет проще и удобнее получать доступ к приложениям и веб-сайтам, а также наслаждаться эргономической эффективностью — список программ запуска, который вы можете произвольно адаптировать к своим предпочтениям. Приложение удаляет жесткий макет, используемый другими программами запуска, и предоставляет пользователям красивый, привлекательный и удобный для просмотра макет.