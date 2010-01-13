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Niagara Launcher (Мод, Pro Unlocked)

Niagara Launcher (Мод, Pro Unlocked) 1.13.10

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Версия:
1.13.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Peter Huber
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 367
Скриншоты
Описание

Niagara Launcher — удобное приложение, и пользователи будут быстрее получать доступ ко всему одним пальцем, свободно настраивая свой лаунчер.


Переходя на Niagara Launcher, пользователи могут работать быстрее и удобнее. Приложение позволяет быстрее выключать экран одним касанием. Пользователям разрешено изменять расположение экранов своих телефонов и планшетов в соответствии со своими пожеланиями. Это приложение всегда признает вклад клиентов и, основываясь на этом, все больше развивает и обновляет функции, чтобы они были полными для удовлетворения потребностей пользователей.


Приложение позволяет вам получить доступ ко всему одной рукой, независимо от того, насколько большой ваш телефон. С помощью этой функции пользователям будет проще и удобнее получать доступ к приложениям и веб-сайтам, а также наслаждаться эргономической эффективностью — список программ запуска, который вы можете произвольно адаптировать к своим предпочтениям. Приложение удаляет жесткий макет, используемый другими программами запуска, и предоставляет пользователям красивый, привлекательный и удобный для просмотра макет.


Информация о модах

Про версия и платные функции разблокирована

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Niagara Launcher (Мод, Pro Unlocked) 5 МБ Ссылка 2 5 МБ

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