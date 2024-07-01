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Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked)

Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked) 6.7.49

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Версия:
6.7.49
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Live Wallpapers by Wave Studio
Категория:
Персонализация / Живые обои
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 133 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 439

Превратите свой экран в 3D-мир по вашему выбору!


Wave Живые Обои 3D — это новый тип приложений для обоев. Это позволяет вам создавать 3D-графику прямо у вас на глазах и наслаждаться ею на экране вашего устройства, как на физической бумаге. В настоящее время доступно множество типов тем, таких как животные, пейзажи, фэнтези и так далее. Быстро и легко найдите любимые живые обои из огромной коллекции обоев с разными темами в магазине. Вы также можете искать определенные темы или ключевые слова, устанавливать их в качестве обоев или искать теги и теги.


Вы можете создать любые обои за несколько секунд. Раньше вы, возможно, часами создавали идеальное 3D-изображение, о котором всегда мечтали, но теперь это легко с помощью Wave Live Wallpapers Maker! Хотите новый стиль? Хотите сделать свои собственные живые обои? С приложением 3D Maker 3D вы можете стать профессиональным дизайнером без каких-либо художественных навыков! Никакая дизайнерская идея не может быть слишком сложной. Формы, цвета, текстуры можно настроить!


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Информация о модах

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 Теги темы: Премиум

Скачать Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked) 6.7.49 взлом

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Скачать Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked) 133 МБ Ссылка 2 133 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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