Превратите свой экран в 3D-мир по вашему выбору!





Wave Живые Обои 3D — это новый тип приложений для обоев. Это позволяет вам создавать 3D-графику прямо у вас на глазах и наслаждаться ею на экране вашего устройства, как на физической бумаге. В настоящее время доступно множество типов тем, таких как животные, пейзажи, фэнтези и так далее. Быстро и легко найдите любимые живые обои из огромной коллекции обоев с разными темами в магазине. Вы также можете искать определенные темы или ключевые слова, устанавливать их в качестве обоев или искать теги и теги.





Вы можете создать любые обои за несколько секунд. Раньше вы, возможно, часами создавали идеальное 3D-изображение, о котором всегда мечтали, но теперь это легко с помощью Wave Live Wallpapers Maker! Хотите новый стиль? Хотите сделать свои собственные живые обои? С приложением 3D Maker 3D вы можете стать профессиональным дизайнером без каких-либо художественных навыков! Никакая дизайнерская идея не может быть слишком сложной. Формы, цвета, текстуры можно настроить!





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