Описание

Edge Lighting Colors предлагает новые цвета и инновации для всех устройств, чтобы сделать их более яркими, яркими и красочными. Он имеет много интересных функций настройки и прост в использовании. Edge Lighting Colors предлагает классные функции настройки и прост в использовании. Он обеспечивает полный контроль над сеткой освещения, выбором цвета и параметрами компоновки. Edge Lighting Colors также делает ваш телефон ярким и красочным благодаря светоизлучающему дисплею.





Улучшите свою жизнь с помощью фантастического дисплея телефона, который всегда включен. Попробуйте Edge Lighting Colors на всех своих устройствах бесплатно! Самое приятное то, что каждое ваше устройство можно настроить. У вас даже есть возможность установить пользовательское приложение и наслаждаться безграничными возможностями настройки благодаря бесшовной интеграции Edge Lighting Colors в ваши приложения, игры или другой разработанный контент (например, пакеты значков и темы).