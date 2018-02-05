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Живые обои с кои в пруду (Мод, Unlocked)

Живые обои с кои в пруду (Мод, Unlocked) 2.0

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4
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Версия:
2.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Illusionsoft Inc.
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 098
Скриншоты
Описание

Живые обои «Водный сад» придают устройству более изысканный вид благодаря 3D-анимации, которая оживляет жизнь водного сада. Владельцам из более чем 100 стран нравится приложение, которое придает устройству более изысканный вид с помощью 3D-анимации.


Настоящую красоту всегда можно найти в природе. Покажите свои чувства через Water Garden Live Wallpaper. Это приложение придаст более изысканный вид вашему виртуальному миру, когда вы проявите свое воображение и насладитесь чудесами красивого, живого водного сада из любой точки мира! С Water Garden Live Wallridge владельцы могут в полной мере воспользоваться удобством подвижного экрана, наслаждаясь ощущением владения виртуальным водным садом без ущерба для повседневной жизни. Просто «укажите» на объекты или инсталляции, которыми вы хотите полюбоваться, и медленно любуйтесь ими.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Живые обои с кои в пруду (Мод, Unlocked) 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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