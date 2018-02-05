Описание

Живые обои «Водный сад» придают устройству более изысканный вид благодаря 3D-анимации, которая оживляет жизнь водного сада. Владельцам из более чем 100 стран нравится приложение, которое придает устройству более изысканный вид с помощью 3D-анимации.





Настоящую красоту всегда можно найти в природе. Покажите свои чувства через Water Garden Live Wallpaper. Это приложение придаст более изысканный вид вашему виртуальному миру, когда вы проявите свое воображение и насладитесь чудесами красивого, живого водного сада из любой точки мира! С Water Garden Live Wallridge владельцы могут в полной мере воспользоваться удобством подвижного экрана, наслаждаясь ощущением владения виртуальным водным садом без ущерба для повседневной жизни. Просто «укажите» на объекты или инсталляции, которыми вы хотите полюбоваться, и медленно любуйтесь ими.