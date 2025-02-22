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Smart Launcher 6 - смарт лаунчер PRO (Мод, Unlocked)

Smart Launcher 6 - смарт лаунчер PRO (Мод, Unlocked) 6.5 build 010

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Версия:
6.5 build 010
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Smart Launcher Team
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 228
Скриншоты
Описание

Smart Launcher 6 - это удивительное приложение для устройств Android, разработанное компанией Smart Launcher, известной своими программными решениями для персонализации интерфейсов устройств. Это приложение предоставляет пользователю возможность значительно улучшить внешний вид и функциональность своего устройства. Одной из выдающихся особенностей Smart Launcher 6 является его компактность и эффективность. Приложение занимает минимальное количество места на устройстве и не нагружает оперативную память, что делает его отличным выбором даже для устройств с более ограниченными ресурсами. Благодаря этой оптимизации, Smart Launcher 6 не вызывает задержек и не ухудшает производительность устройства.


Однако несмотря на свою компактность, приложение предлагает обширные возможности для персонализации. Оно включает множество утилит, интерфейсов и настраиваемых параметров, позволяя пользователям создавать уникальные интерфейсы, которые соответствуют их вкусу и потребностям. Еще одним преимуществом Smart Launcher 6 является его эффективное управление батареей устройства, что особенно важно для мобильных устройств с ограниченным временем автономной работы. Пользователи отмечают, что приложение не оказывает значительного влияния на расход батареи, что делает его надежным и долгосрочным решением для персонализации интерфейса своего Android-устройства.




Информация о модах

Оптимизированная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;

Pro функции разблокированы;

Features Pack 2018-2019 разблокирован;

отключены / удалены нежелательные разрешения + приемники и Службы;

Analytics / Crashlytics отключен;

объявления удалены.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Smart Launcher 6 - смарт лаунчер PRO (Мод, Unlocked) v6.5 build 010 MOD APK

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Скачать Smart Launcher 6 - смарт лаунчер PRO (Мод, Unlocked) 11 МБ Ссылка 2 11 МБ

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