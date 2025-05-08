Описание

Always On Edge — Волшебный новый способ настроить свой экран!





Вы отвечаете за то, куда вы хотите пойти и что вы хотите увидеть. Благодаря Always On Edge ваше устройство сообщает о своих текущих действиях и отправляет вам уведомления прямо у вас под рукой. И самое приятное то, что каждый пользователь может выбрать правила использования, которые ему больше всего подходят. Любите ли вы красочные ритмы или предпочитаете простую черно-белую цветовую схему - вам больше никогда не будет скучно!





Давайте добавим красок в ваш мир, но только тогда, когда вы этого захотите. С этим приложением вы получите новую возможность единообразной настройки всего, что происходит на вашем экране. Просто подумайте об этом как о способе смотреть на вещи нестандартно. Весело и интересно в любое время