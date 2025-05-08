android-1.ru / Программы / Персонализация / Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked)
Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked)

Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked) 8.7.7

3
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
8.7.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Alrbea Ent.
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 951
Скриншоты
Описание

Always On Edge — Волшебный новый способ настроить свой экран!


Вы отвечаете за то, куда вы хотите пойти и что вы хотите увидеть. Благодаря Always On Edge ваше устройство сообщает о своих текущих действиях и отправляет вам уведомления прямо у вас под рукой. И самое приятное то, что каждый пользователь может выбрать правила использования, которые ему больше всего подходят. Любите ли вы красочные ритмы или предпочитаете простую черно-белую цветовую схему - вам больше никогда не будет скучно!


Давайте добавим красок в ваш мир, но только тогда, когда вы этого захотите. С этим приложением вы получите новую возможность единообразной настройки всего, что происходит на вашем экране. Просто подумайте об этом как о способе смотреть на вещи нестандартно. Весело и интересно в любое время


Информация о модах

ПРО функции разблокированы;

Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;

Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;

Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;

Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;

Отключена видимость рекламных макетов;

Проверка пакета установки Google Play Store отключена;

Код отладки удален;

Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;

Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;

Никаких активных трекеров и рекламы — офлайн-режим;

режим совместимости с AOSP;

Языки: полный мульти языки;

ЦП: универсальная архитектура;

Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;

Исходная подпись пакета изменена.

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked) v8.7.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked) 7 МБ Ссылка 2 7 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Action Launcher (Мод, Plus Unlocked)
Action Launcher (Мод, Plus Unlocked)
Version: 50.7
WallCanic Walls (Мод, Оплачены все паки)
WallCanic Walls (Мод, Оплачены все паки)
Version: 1.90.3-stable
Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked)
Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked)
Version: 9.8.9
Minimalist - Icon Pack (Мод, Patched)
Minimalist - Icon Pack (Мод, Patched)
Version: 5.3
Meeye, Classic MeeGo icon pack (Мод, Куплено/Patched)
Meeye, Classic MeeGo icon pack (Мод, Куплено/Patched)
Version: 6.3.81
Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked)
Wave Живые Обои 3D (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.80-wsm
Shiiny Icon Pack (Мод, Пропатчено)
Shiiny Icon Pack (Мод, Пропатчено)
Version: 2.5.3
True Edge: Notification Buddy (Мод, Unlocked)
True Edge: Notification Buddy (Мод, Unlocked)
Version: 5.9.1

Отзывы о Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив