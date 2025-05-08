Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked) 8.7.7
Always On Edge — Волшебный новый способ настроить свой экран!
Вы отвечаете за то, куда вы хотите пойти и что вы хотите увидеть. Благодаря Always On Edge ваше устройство сообщает о своих текущих действиях и отправляет вам уведомления прямо у вас под рукой. И самое приятное то, что каждый пользователь может выбрать правила использования, которые ему больше всего подходят. Любите ли вы красочные ритмы или предпочитаете простую черно-белую цветовую схему - вам больше никогда не будет скучно!
Давайте добавим красок в ваш мир, но только тогда, когда вы этого захотите. С этим приложением вы получите новую возможность единообразной настройки всего, что происходит на вашем экране. Просто подумайте об этом как о способе смотреть на вещи нестандартно. Весело и интересно в любое время
ПРО функции разблокированы;
Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
Отключена видимость рекламных макетов;
Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
Код отладки удален;
Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
Никаких активных трекеров и рекламы — офлайн-режим;
режим совместимости с AOSP;
Языки: полный мульти языки;
ЦП: универсальная архитектура;
Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
Исходная подпись пакета изменена.
Скачать Always On Edge -Не просто свет (Мод, Pro Unlocked) v8.7.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.