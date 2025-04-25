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Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked)

Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked) 9.8.9

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Версия:
9.8.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SaS Developer
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 656
Скриншоты
Описание

Launcher 2022 — Лучший лаунчер на Android прямо сейчас! Встроенный поисковик позволяет узнать, какое приложение подходит для вашего устройства.


Хотите работать быстрее и упростить свое устройство? Теперь у вас есть шанс скачать и использовать лучший на данный момент лаунчер для Android. Интерфейс приложения красивый с дизайном смахивания, а также предоставляет пользователям простой и быстрый просмотр приложений. С помощью этого приложения пользователи также могут настраивать обои своего телефона.


Новый лаунчер для вашего устройства предоставляет вам красивый и быстрый интерфейс, который позволяет без проблем настраивать обои вашего телефона. Наконец-то появился лаунчер, который поддерживает лучшие Android-устройства! Загрузите Launcher 2022 сейчас, и вам больше никогда не придется испытывать разочарование!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум

Скачать Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked) v9.8.9 MOD APK

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Скачать Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked) 42 МБ Ссылка 2 42 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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