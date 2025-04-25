Launcher 2022 — Лучший лаунчер на Android прямо сейчас! Встроенный поисковик позволяет узнать, какое приложение подходит для вашего устройства.
Хотите работать быстрее и упростить свое устройство? Теперь у вас есть шанс скачать и использовать лучший на данный момент лаунчер для Android. Интерфейс приложения красивый с дизайном смахивания, а также предоставляет пользователям простой и быстрый просмотр приложений. С помощью этого приложения пользователи также могут настраивать обои своего телефона.
Новый лаунчер для вашего устройства предоставляет вам красивый и быстрый интерфейс, который позволяет без проблем настраивать обои вашего телефона. Наконец-то появился лаунчер, который поддерживает лучшие Android-устройства! Загрузите Launcher 2022 сейчас, и вам больше никогда не придется испытывать разочарование!
Премиум разблокирован
Скачать Launcher 2022 (Мод, Premium Unlocked) v9.8.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.