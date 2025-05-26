Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) 5.6.4
Ruggon — это приложение, которое позволяет пользователям настраивать темы и значки в интерфейсе телефона с помощью множества различных вариантов стилей, чтобы создать уникальную красоту интерфейса вашего телефона.
Ruggon с множеством фантастических пакетов тем предоставляет пользователям широкий спектр значков приложений, которые можно легко настроить в соответствии с внешним видом вашего телефона. Благодаря множеству отличных стилей и цветовой гамме приложение предоставит вам наиболее оптимальный интерфейс, который принесет вам различные преимущества, а также отличную синхронизацию во время использования устройства.
Как вы хотите, чтобы интерфейс вашего телефона выглядел? Симпатичная тема с симпатичными мишками или минималистичными цветами для удобства пользователя. Приложение предоставляет вам широкий выбор забавных тем на выбор, эти темы и значки разрабатываются при создании приложения или создаются другими пользователями с темами, полностью созданными дизайнерами; Темы в приложении имеют уникальную особенность, которую вы не можете найти больше нигде, это также уникальная особенность, которая делает приложение особенным.
Оплачено
Скачать Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) v5.6.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.