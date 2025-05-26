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Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено)

Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) 5.6.4

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Версия:
5.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GSeth
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
658
Скриншоты
Описание

Ruggon — это приложение, которое позволяет пользователям настраивать темы и значки в интерфейсе телефона с помощью множества различных вариантов стилей, чтобы создать уникальную красоту интерфейса вашего телефона.


Ruggon с множеством фантастических пакетов тем предоставляет пользователям широкий спектр значков приложений, которые можно легко настроить в соответствии с внешним видом вашего телефона. Благодаря множеству отличных стилей и цветовой гамме приложение предоставит вам наиболее оптимальный интерфейс, который принесет вам различные преимущества, а также отличную синхронизацию во время использования устройства.


Как вы хотите, чтобы интерфейс вашего телефона выглядел? Симпатичная тема с симпатичными мишками или минималистичными цветами для удобства пользователя. Приложение предоставляет вам широкий выбор забавных тем на выбор, эти темы и значки разрабатываются при создании приложения или создаются другими пользователями с темами, полностью созданными дизайнерами; Темы в приложении имеют уникальную особенность, которую вы не можете найти больше нигде, это также уникальная особенность, которая делает приложение особенным.


Информация о модах

Оплачено

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 Теги темы: Patched

Скачать Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) v5.6.4 MOD APK

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Скачать Ruggon - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) 81 МБ Ссылка 2 81 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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