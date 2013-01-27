Описание

Впечатляющий отдых на свежем воздухе, предлагаемый PeakFinder, удовлетворит потребность исследовать место или ландшафт, связанные с горами. Вы можете узнать расположение знаменитых гор и увидеть их в реальной жизни с помощью всего одного приложения. Кроме того, отображаемая информация становится более четкой благодаря обновлениям, что помогает пользователям быстро искать нужную информацию. Так что не пропустите ни одной интересной функции.





Функция PeakFinder довольно проста; это информация о любой горе, которую вы хотите изучить, на различных цветовых дисплеях в зависимости от ваших предпочтений. Таким образом, можно сказать, что он побуждает пользователей исследовать горы, которые им нравятся или которые они знают по всему миру, без необходимости выходить на улицу. Это также удовлетворяет потребность многих людей в осмотре достопримечательностей, особенно в такой уникальной ситуации, как сегодня.





Горы будут отображаться перед вами полностью с их названиями и данными о высоте. Это функция, которая только что была добавлена, чтобы помочь пользователям получить представление о горах, за которыми они наблюдают. В то же время в левой части экрана есть ползунок, и он сможет перемещаться для выбора гор, отвечающих определенным требованиям высоты для отображения. Это совершенно удобно для тех, кто собирает информацию.