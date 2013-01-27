Впечатляющий отдых на свежем воздухе, предлагаемый PeakFinder, удовлетворит потребность исследовать место или ландшафт, связанные с горами. Вы можете узнать расположение знаменитых гор и увидеть их в реальной жизни с помощью всего одного приложения. Кроме того, отображаемая информация становится более четкой благодаря обновлениям, что помогает пользователям быстро искать нужную информацию. Так что не пропустите ни одной интересной функции.
Функция PeakFinder довольно проста; это информация о любой горе, которую вы хотите изучить, на различных цветовых дисплеях в зависимости от ваших предпочтений. Таким образом, можно сказать, что он побуждает пользователей исследовать горы, которые им нравятся или которые они знают по всему миру, без необходимости выходить на улицу. Это также удовлетворяет потребность многих людей в осмотре достопримечательностей, особенно в такой уникальной ситуации, как сегодня.
Горы будут отображаться перед вами полностью с их названиями и данными о высоте. Это функция, которая только что была добавлена, чтобы помочь пользователям получить представление о горах, за которыми они наблюдают. В то же время в левой части экрана есть ползунок, и он сможет перемещаться для выбора гор, отвечающих определенным требованиям высоты для отображения. Это совершенно удобно для тех, кто собирает информацию.
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Google Maps Locations работает;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Нативная аналитика bugsnag удалена полностью;
- Никаких активных трекеров или рекламы;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать PeakFinder (Patched + Mod Extra) v4.8.40 MOD APK
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