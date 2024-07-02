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Computer Launcher 2 (Мод, Pro Unlocked)

Computer Launcher 2 (Мод, Pro Unlocked) 11.32

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Версия:
11.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Al-Mansi Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 812

Ваше Android-устройство выглядит как Windows 10


Windows 10 может похвастаться более чем 1 миллиардом активных пользователей. С помощью Computer Launcher 2 вы можете наслаждаться использованием Windows 10 на своем устройстве Android. Computer Launcher 2 предлагает больше, чем просто несколько виджетов. Это универсальное приложение, которое предоставляет множество виджетов, и виджеты доступны бесплатно!


Интерфейс Windows 10 в конечном итоге привлекает пользователей своим уникальным и понятным дизайном, поэтому, если вы хотите применить его к своему устройству Android, вам следует попробовать Computer Launcher 2. Это не займет у вас слишком много времени. , и, конечно же, это принесет вам заметные изменения. В то же время знакомый и простой интерфейс также позволяет открывать его функции при изучении того, что вы видите.


Скриншоты

Информация о модах

Про версия разблокирована

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Computer Launcher 2 (Мод, Pro Unlocked) 11.32 взлом

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Скачать Computer Launcher 2 (Мод, Pro Unlocked) 12 МБ Ссылка 2 12 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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